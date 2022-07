La emotiva despedida de los actores de ‘Inocentes’ tras el final de la serie

La historia de nuestros queridos inocentes ha llegado a su fin. En su el último capítulo hemos tenido que decir adiós a Safiye, Han, Gülben y Neriman, los cuatro hermanos de esta familia con los que hemos vivido grandes momentos, hemos llorado y con los que también hemos aprendido que no hay nada imposible con esfuerzo y dedicación.

En el capítulo final , los hermanos Dereoğlu han conseguido su ansiada felicidad y superar todos los problemas que tanto les atormentaron desde la infancia, convirtiendo a esos niños inocentes en personas adultas, pero ahora llenas de esperanza.

Aunque en España nos hemos despedido de 'Inocentes' esta semana, en Turquía el final se emitió el 24 de mayo y desde ese día los actores compartieron en sus redes sociales emotivos mensajes de despedida.

Una de ella fue Merve Dizdar, quien interpretó al personaje de Gülben en la ficción turca. “Adiós, Gülben. Adiós. ‘Inocentes’. Gracias a todos mis amigos. No puedo describir mi sentimiento. Me siento como si las palabras no fueran suficientes. La estoy pasando mal. Mis compañeros, amigos, guionistas, directores, productores, todos mis compañeros, nuestro querido público. Os quiero muchísimo. Y Gülben... eres una verdadera heroína. Te quiero mucho. Siempre estarás en mi corazón”.

Gizem Katmer, quien dio vida al personaje de Neriman en la serie, también quiso agradecer todo el cariño recibido gracias a su personaje y también a su fiel compañero de reparto: “Siempre te recordaré mientras persigo tus sueños de la mano. Y no necesito recordarte, mi compañero de juegos, nosotros seguiremos riendo, jugando y cotilleando juntos, Emir Özden”.

Emir Özden, Ege en ‘Inocentes’ compartió en su Instagram una bonita foto del último día de rodaje de esta serie con el patriarca de los Derenoğlu, Hikmet, personaje interpretado por Metin Coskun que abandonó 'Inocentes' unos días antes de acabar la serie tras morir su personaje.

También Uğur Uzunel, el actor que se puso en la piel de Esat compartió en sus redes la última escena de la serie así como otras fotos que representan los momentos más especiales que vivió con sus compañeros de reparto con unas bonitas palabras:

“Es muy difícil elegir una foto para compartir. La historia de ‘Inocentes’ ha terminado. Tengo sentimientos encontrados. Pasamos 2 años completos con personas hermosas que extrañaré mucho. Gracias infinitas a mis compañeros actores, a mis compañeros de plató, a nuestros guionistas, a nuestros queridos directores, al equipo de producción, a todos los involucrados en el proceso y a nuestro querido público, que siempre nos hizo sentir su apoyo.

Interpretar a Esat ha sido muy bonito para mí. Necesitamos historias esperanzadoras. Los hermanos Derenoğlu, que están heridos por todas partes, necesitan la alegría de vivir. Necesitamos personas que sepan amar. Todos necesitamos lanzarnos al mar con entusiasmo.

Esra, personaje interpretado por Esra Ruşa también compartió unas increíbles fotografías de detrás de las cámaras del último día de rodaje con un mensaje diciendo que que sigue en shock tras el final de la serie.

Aslıhan Gürbüz, ha confesado que fue todo un placer participar en esta serie de la que ya era fan. La actriz del da las gracias a todos sus compañeros y a todo el equipo por confiar en ella. Y en especial dedica unas emotivas palabras a dos de sus compañeros Metin Coşkun, Hikmet y Birkan Sokullu, Han.

“Metin Coşkun, muchas gracias por hacerme soñar y por hacerme olvidar que estaba grabando con tu maravillosa actuación y hacerme llorar con cada "cómo estás" y en cada escena que participé contigo. Muy feliz de tenerte"

“Birkan Sokullu, eres el mejor compañero que pude tener. Me alegro de que estuvieras ahí, te quiero mucho, nunca crezcas, mi amor”

Y no podía faltar nuestra Safiye, Ezgi Mola, la actriz compartió varias stories y compartió la escena final de la serie agradeciendo todo el cariño recibido. ¡Hasta siempre!