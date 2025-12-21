Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 4

José pide la mano de Catalina, pero Inés se la niega: “Primero debéis conoceros”

La ilusión de Catalina se ha frenado en seco: Inés quiere que su hija y José se conozcan antes de hablar de boda.

José pide la mano de Catalina, pero Inés se la niega: “Primero debéis conoceros”

Publicidad

Catalina no podía dar crédito a lo que veía cuando lo encontró dentro del pazo: José, su prometido en Cuba, había llegado sin avisar. La emoción la desbordó y corrió a abrazarlo con alegría, feliz de tenerlo de nuevo cerca tras tanto tiempo separados.

José explicó que no había mencionado nada en sus cartas porque quería sorprenderla. Ni Inés ni el servicio esperaban aquella visita, aunque la verdadera sorpresa aún estaba por llegar.

Tras los saludos, José tomó aire y se armó de valor para confesar el motivo de su viaje: había venido a pedir la mano de Catalina. Contó que ya contaba con la aprobación del señor Valdés, pero esa noticia no fue bien recibida por todos.

Inés fue tajante. Le recordó que el permiso de su marido no bastaba y que ella no daría su consentimiento tan a la ligera. “No hasta que os conozcáis mejor. Sois muy jóvenes y el matrimonio es para toda la vida. Equivocarse causa mucho dolor”.

Aun así, José no perdió la calma. Aseguró que comprendía sus reservas y que, precisamente por eso, había decidido viajar hasta Punta do Bico: quería que Inés lo conociera en persona y viera por sí misma que sus intenciones eran sinceras.

Finalmente, Inés accedió a que se quedara en el pazo durante una temporada. Ordenó que le prepararan una habitación y, aunque lo recibió con cortesía, dejó claro que lo mantendría bajo observación. En el fondo, algo le dice que ese joven oculta algo.

Jessica Serna presenta a Limita en Las hijas de la criada: “Sabe todos los secretos de los Valdés”

Jessica Serna presenta a Limita en Las hijas de la criada: “Sabe todos los secretos de los Valdés”

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

¡Celso sale de la cárcel! El marinero se reencuentra con Clara un año después

¡Celso sale de la cárcel! El marinero se reencuentra con Clara un año después

José pide la mano de Catalina, pero Inés se la niega: “Primero debéis conoceros”

José pide la mano de Catalina, pero Inés se la niega: “Primero debéis conoceros”

Conservas La Deslumbrante: así se llamará el nuevo negocio que le ha devuelto la ilusión a Inés

Conservas La Deslumbrante: así se llamará el nuevo negocio que le ha devuelto la ilusión a Inés

Gabriel en el capítulo 463 de Sueños de libertad
Avance

Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel, un paso más cerca de ser descubierto

Funeral de Mónica
Avance semanal

Los familiares y amigos de Mónica se despiden de ella en los próximos capítulos de La Encrucijada

Ferit y Seyran
Avance 

Ferit teme perder a Seyran tras el brutal final del secuestro: esta noche, capitulazo de Una nueva vida

La venganza de Akin se vuelve contra él y deja a Seyran en estado crítico, obligando a Ferit a enfrentarse a su peor miedo.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña y Damián descubren que Delia ha fallecido
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña y Damián descubren que Delia ha fallecido

La madre de Gabriel muere tras sufrir un fuerte ataque de asma.

Kazim

El detrás de cámaras más divertido de Una nueva vida: Kazim sale de un jarrón y da un susto a sus compañeros

Octavio Oramas

Encuentran el cuerpo de Mónica y Octavio lo pierde todo, el jueves en La Encrucijada

Fran Moreta nos cuenta cómo es un día de rodaje de Sueños de libertad: “Nos lo pasamos muy bien a pesar de que vayamos tan rápido”

Fran Moreta nos cuenta cómo es un día de rodaje de Sueños de libertad: “Nos lo pasamos muy bien a pesar de que vayamos tan rápido”

Publicidad