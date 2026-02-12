¿Aceptará Amanda la propuesta laboral de Gabriel?

Ahora que César le ha “cerrado el grifo” a Amanda, a la abogada no le queda otra que enfrentarse a sus miedos y buscar trabajo.

Por si eso no fuera suficiente esfuerzo para ella, la vuelta a la vida laboral se le iba a complicar más de lo que ella se hubiera imaginado. Despacho al que acudía despacho en el que recibía un “no” por respuesta.

Y es que cuando estaba a punto de darse por vencida, Gabriel Ochoa se cruzó en su camino. Gabriel que es un abogado “de pasillos” no deja pasar ni una oportunidad y encontrarse con Amanda para él era un golpe de suerte. ¿Opinará lo mismo la abogada?

¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!