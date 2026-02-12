Mejores momentos | Capítulo 1
¿Aceptará Amanda la propuesta laboral de Gabriel?
Cuando todas las puertas parecían estar cerradas para la abogada, Gabriel Ochoa le ha hecho una propuesta en firme.
Ahora que César le ha “cerrado el grifo” a Amanda, a la abogada no le queda otra que enfrentarse a sus miedos y buscar trabajo.
Por si eso no fuera suficiente esfuerzo para ella, la vuelta a la vida laboral se le iba a complicar más de lo que ella se hubiera imaginado. Despacho al que acudía despacho en el que recibía un “no” por respuesta.
Y es que cuando estaba a punto de darse por vencida, Gabriel Ochoa se cruzó en su camino. Gabriel que es un abogado “de pasillos” no deja pasar ni una oportunidad y encontrarse con Amanda para él era un golpe de suerte. ¿Opinará lo mismo la abogada?
