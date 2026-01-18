Esther golpea al marido de María… ¡y la Guardia Civil la detiene!

La nueva Ley del divorcio ha animado a muchas mujeres que vivían infelices o amargadas en su matrimonio a romper con todo para intentar iniciar una nueva vida. Por ejemplo, María, una de las trabajadoras de la conservera, se ha ido de casa cansada de los golpes que recibía por parte de su marido.

Medio pueblo está mosqueado con las trabajadoras de La Deslumbrante porque saben que en la escuela de mujeres han hablado de la nueva Ley y muchos hombres temen que sus mujeres ‘se revelen’.

En mitad de una jornada que transcurría con normalidad en la conservera, el marido de María ha entrado pegando gritos exigiendo ver a su mujer, que no ha dormido en casa esta noche. “Por culpa de la escuela esta me quiere dejar”, ha asegurado.

Decidido a llevarse a María de vuelta a casa, Nuno empuja a una de las trabajadoras, agarra a su mujer con fuerza con la intención de golpearla y, antes de que lo haga, Esther le golpea y lo deja inconsciente.

Poco después, la Guardia Civil aparece en La Deslumbrante para llevarse a Esther detenida. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Podrá ayudarla Clara a librarse de la cárcel?