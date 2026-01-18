La sucia propuesta de Antonio Barba Peláez a Clara: renunciar al trato de su vida para salvar a su amiga

La Guardia Civil se llevó detenida a Esther después de que ésta golpease al marido de María para evitar que volviese a agredirla y se la llevase a la fuerza para casa. Aunque el hombre evoluciona favorablemente y el susto podría haber sido mayor, la trabajadora de la conservera está metida en serios problemas y Clara, su gran amiga, está buscando la manera de ayudarla.

Casualmente, el hombre al que ha agredido Esther y el que ha interpuesto una denuncia contra ella trabaja para Antonio Barba Peláez y el empresario ha querido aprovechar la ocasión para proponerle un trato a Clara.

Barba Peláez sabe mejor que nadie lo importante que es Esther para Clara y por eso ha usado esta situación en su propio beneficio: él hará que la trabajadora quedé de inmediato en libertad si La Deslumbrante renuncia al trato que consiguió con el belga.

Clara es consciente de que si rompe el acuerdo que tanto que costó conseguir, la situación de la empresa empeorará considerablemente, pero no puede dejar que su amiga se pudra en la cárcel. ¿Qué decisión tomará?