Gustavo, en shock: Clara y Jaime anuncian que se van a casar en la cena de Nochebuena

Tras la muerte de Celso en el naufragio, Jaime se convirtió en el principal apoyo de Clara. Pasaron meses hasta que reunió el valor para confesarle que estaba enamorado de ella. Aunque en aquel momento Clara no podía corresponderle, con el tiempo parece que ha surgido algo bonito entre ellos sin saber que, en realidad, son hermanos.

Durante la cena de Nochebuena, y después de mantener su noviazgo en secreto durante bastante tiempo, ambos han decidido compartir una noticia que ha emocionado a casi toda la mesa: “Nos vamos a casar”

Doña Inés no ha podido contener la alegría. Ella no se imagina que, en realidad, sí que lo es y que lo que pretenden hacer Clara y Jaime es una locura porque son hermanos. La única que conoce toda la verdad es Catalina, mientras que Gustavo solo sabe parte de la historia.

El patriarca de los Valdés se ha quedado paralizado al escuchar el anuncio de boda, pero parece que aún no se siente capaz de revelar el secreto que podría frenarla. ¿Tomará finalmente la decisión de impedir ese matrimonio?