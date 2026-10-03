La vida de Clara se desmorona tras la muerte de Celso en el naufragio del Santa Olaya

El drama alcanza su cota más desgarradora en la producción con un acontecimiento fatídico que cambia para siempre el rumbo de sus personajes. La tragedia se cerna sobre la historia cuando el barco Santa Olaya sufre un estremecedor naufragio en alta mar, cobrándose la vida de Celso y dejando una profunda huella de dolor entre sus seres queridos.

La noticia de la muerte de Celso deja a Clara completamente hundida, viendo cómo su mundo y sus ilusiones se detienen de golpe ante la inasumible pérdida. Este doloroso giro argumental no solo sume a la protagonista de Las hijas de la criada en una dura etapa de duelo e incertidumbre, sino que reestructura las relaciones familiares y los conflictos centrales de la ficción basada en la célebre novela.