Gustavo no consigue evitar el incesto: Clara y Jaime se casan sin saber que son hermanos

Desde que regresó a Punta do Bico, Gustavo vio siempre a Clara como un error del pasado. Le avergonzaba pensar que fuese fruto de su desliz con Renata y temía que alguien pudiese descubrirlo algún día. Pero es que ahora, gracias a Catalina, sabe Renata cambió los bebés al nacer y que Clara también es hija de Inés.

Gustavo es consciente de que sus dos hijos van a cometer un incesto, pero se ve incapaz de confesar la verdad para detenerlo. Catalina le advirtió que debía detener la boda, pero el miedo a perder a Inés y a ser juzgado han pesado más.

Aunque la ceremonia ha comenzado sin Gustavo, el patriarca ha aparecido en la iglesia en mitad de la celebración. Por un momento, hemos pensado que se atrevería a frenar esa locura, pero nos equivocábamos.

Jaime y Clara se han dado el ‘sí, quiero’, delante de sus familiares y allegados sin poder ni siquiera imaginarse que son hermanos. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Se atreverá Gustavo a confesar la verdad después de esto?