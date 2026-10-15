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Penúltimo capítulo

Una escuela de mujeres y dos impactantes muertes llegan esta noche a Punta do Bico

Clara e Inés se darán cuenta de la importancia de educar a las trabajadoras y harán algo muy importante por ellas.

Una escuela de mujeres y dos impactantes muertes llegan esta noche a Punta do Bico

Una escuela de mujeres y dos impactantes muertes llegan esta noche a Punta do Bico

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Patri Bea
Patri Bea
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Después de recibir un duro golpe, Clara e Inés se darán cuenta de que las trabajadoras de la conservera necesitan aprender a escribir, argumentar y defenderse por sí mismas y por eso decidirán montar una escuela de mujeres.

Esto es algo que no le hará mucha gracia a Jaime, quien cada día se parece más a su padre. El joven comenzará a tratar de una manera diferente a su mujer y la gente se dará cuenta de ello.

Plácido llegará a Punta do Bico para hacer un reportaje sobre La Deslumbrante. Él es un fotógrafo madrileño que conectará muy rápido con Clara y se interesará especialmente por conocerla mejor.

Además, esta noche viviremos dos impactantes muertes que cambiarán por completo Punta do Bico. ¡No te pierdas todo lo que va a ocurrir en el séptimo capítulo de Las hijas de la criada!

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Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

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