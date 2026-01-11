Antena3
Mejores momentos | Capítulo 7

Cuando la verdad se oculta, la tragedia habla: el bebé de Clara y Jaime nace sin vida

Los Valdés Lazariego reciben un duro golpe cuando, la criatura que estaba en camino nace sin latido.

Patri Bea
Publicado:

Desde que se casaron, Jaime y Clara no han dejado de intentar concebir un bebé y, cuando la joven consiguió quedarse embarazada, se llevaron una alegría enorme. A quién no le hizo ninguna gracia fue a Gustavo, el único de Punta do Bico que sabe que son hermanos.

El embarazo transcurrió con normalidad durante los primeros meses, pero, justo cuando estaba a punto de salir de cuenta, Clara notó algo extraño dentro de ella y comenzó a sangrar.

El doctor Cubedo pensaba que el parto se adelantaría y, en un primer momento, no se alarmó, enseguida se dio cuenta de que algo no iba bien: la criatura no tenía latido y nacería muerta.

Clara se ha quedado completamente traumatizada y ha sido un duro golpe para todos. A Gustavo es al que menos le ha sorprendido que algo así haya pasado, ya que siendo hermanos por parte de madre y padre, había muchas posibilidades de que ocurriese esto. ¿Cómo actuarán ahora los habitantes del Pazo de Espíritu Santo?

Álex Gadea llega a Punta do Bico para interpretar a Plácido, “un periodista de raza”

Las hijas de la criada

Series

“Ojalá te hubiera conocido antes”: Plácido y Clara se besan en su primera cita

“Tú solo eres la hija de la criada”: un Jaime completamente cambiado desprecia y amenaza a Clara

Cuando la verdad se oculta, la tragedia habla: el bebé de Clara y Jaime nace sin vida

