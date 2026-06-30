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"Estoy embarazada": en septiembre, Las hijas de la criada llega en abierto a Antena 3

La serie basada en la novela de Sonsoles Ónega llegará a Antena 3 y promete enganchar a los espectadores con su trepidante historia.

Las hijas de la criada llega a Antena 3

"Estoy embarazada": en septiembre, Las hijas de la criada llega en abierto a Antena 3

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Patri Bea
Patri Bea
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Después de su éxito en atresplayer, Las hijas de la criada llegará en abierto en septiembre a Antena 3. La serie basada en el Premio Planeta y novela de Sonsoles Ónega promete enganchar a los espectadores con una historia que nos transporta a la Galicia de principios del siglo XX.

En el Pazo de Espíritu Santo, llegan al mundo dos niñas. La primera, Catalina, hija de doña Inés y don Gustavo, los amos del pazo, y la segunda, Clara, hija de Renata y también de don Gustavo, aunque todo el mundo pensará que es de su marido, Domingo.

La buena reputación de don Gustavo le obligarán a ignorar la criatura ha tenido con Renata y ella, evidentemente no se quedará con los brazos cruzados. Tomará una decisión que cambiará por completo el rumbo de las dos familias.

La serie está protagonizada por Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Judith Fernández y Martina Cariddi y cuenta con la participación de actores como Álex Gadea, Alejandro Vergara, Alicia Armenteros o Alba Loureiro. ¡No te las pierdas, en septiembre en Antena 3!

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