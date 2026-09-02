Hablamos con la actriz
Renata y Gustavo, el vínculo que pone en marcha Las hijas de la criada: “Ella vive por primera vez un amor distinto”
Carlota Baró avanza algunas de las claves del arranque de la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega, Premio Planeta 2023, y analiza la relación que marcará el destino de varios personajes.
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Ya no queda nada para disfrutar del esperado estreno de Las hijas de la criada. La serie inspirada en la novela homónima de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023 llegará mañana a las 23:00 a Antena 3.
Carlota Baró da vida a Renata, uno de los personajes fundamentales de esta historia que acabará marcando el futuro de dos familias. Según ha explicado la actriz, su personaje “vive por primera vez un amor distinto y nuevo por parte de Gustavo”.
Renata se muestra ilusionada con el señor del Pazo, ya que le despierta sentimientos muy diferentes a los que ha experimentado junto a su marido Domingo, un hombre que afronta su día a día con desgana y refugia sus penas en el alcohol.
En cuanto a la relación con Inés, Carlota Baró ha señalado que “hay un poco de resentimiento y envidia sana hacia ella”, al margen de lo que la criada pueda sentir por Gustavo. ¡Dale al play al vídeo de arriba y descubre todo lo que nos ha contado la actriz!
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