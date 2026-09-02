Renata y Gustavo, el vínculo que pone en marcha Las hijas de la criada: “Ella vive por primera vez un amor distinto”

Ya no queda nada para disfrutar del esperado estreno de Las hijas de la criada. La serie inspirada en la novela homónima de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023 llegará mañana a las 23:00 a Antena 3.

Carlota Baró da vida a Renata, uno de los personajes fundamentales de esta historia que acabará marcando el futuro de dos familias. Según ha explicado la actriz, su personaje “vive por primera vez un amor distinto y nuevo por parte de Gustavo”.

Renata se muestra ilusionada con el señor del Pazo, ya que le despierta sentimientos muy diferentes a los que ha experimentado junto a su marido Domingo, un hombre que afronta su día a día con desgana y refugia sus penas en el alcohol.

En cuanto a la relación con Inés, Carlota Baró ha señalado que “hay un poco de resentimiento y envidia sana hacia ella”, al margen de lo que la criada pueda sentir por Gustavo. ¡Dale al play al vídeo de arriba y descubre todo lo que nos ha contado la actriz!

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