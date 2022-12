El hermano mayor que todos quisimos tener: ¡Hasta siempre, Kadir!

Seguimos con el alma rota. Kadir, el mejor hermano mayor, nos ha dejado. En el último capítulo de ‘Hermanos’ hemos dicho adiós a este carismático personaje que nos enamoró desde el principio por su bondad, su gran corazón y su incansable lucha por sacar adelante a sus hermanos.

Desafortunadamente, Kadir no ha logrado superar las secuelas del accidente de tráfico que sufrió cuando iba en la moto de su mejor amigo, dispuesto a desenmascarar a Akif Atakul, el causante de todos sus problemas. La casualidad o el destino quiso que precisamente fuese su novia Melisa la que chocase contra él con su coche provocándole graves heridas de las que finamente no pudo recuperarse.

Sus hermanos, el motor de su vida

Kadir se convirtió en un padre para sus hermanos cuando sus padres fallecieron. Trabajó en todo lo que pudo para que a sus hermanos pudiesen tener algo que llevarse a la boca cada día antes de irse a dormir. Encontró un trabajo estable en la cafetería, pero también trabajó en la obra en la que falleció su padre, transportando cajas y hasta en una fábrica de pesticidas donde hasta se intoxicó por hacer horas de más y no protegerse de la forma más adecuada.

Su relación con sus hermanos siempre ha sido lo más importante para él. A Asiye siempre la protegió incluso hasta de..¡Doruk! Al principio, el joven Atakul no se portó con ellos nada bien. Por eso, cuando empezó su relación con Asiye, Kadir le dejó las cosas bien claras. ¡No iba a permitir que nadie le hiciese daño!

Ella también siempre le protegió y cuando se enteró de que su hermano había ido a la cárcel por culpa de Kadir, decidió no decírselo para evitar que su hermano pudiera vengarse del malvado Akif Atakul.

Con Ömer siempre tuvo sus más y sus menos. Solían discutir bastante...¡hasta se pelearon por el amor de Melisa!, pero que al final lo solucionaban rápido porque en realidad no podía vivir el uno sin el otro. Incluso, cuando Kadir descubrió que Ömer era en realidad hijo de Suzan y, por tanto, no era su hermano biológico, no le importó. Para él siempre sería su hermano sin importar nada más.

Y con la pequeña Emel siempre ha tenido una relación muy especial. Cuando creía que no iba a ser capaz de cuidar y sacar adelante a su pequeña hermana, estuvo a punto de dejarla en un orfanato con la idea de que allí cuidarán de ella, pero rápidamente se dio cuenta que donde Emel iba a estar mejor era con él sus hermanos.

Con sus primos y tíos siempre ha tenido buena relación, sobre todo, con su tío Orhan. Con Sengül siempre chocó más. Su tía tuvo a veces algún que otro gesto y comportamiento muy desagradables hacia ellos como cuando no les quedó más remedio que irse de su casa y...¡se fueron a vivir al gallinero!

Kadir siempre demostró el gran corazón que tuvo con sus amigos...con Mazlum y hasta con Cemile cuando prácticamente no la conocía. La acogió en su casa y se enfrentó a su familia por ella que no querían ni verla. ¡Sabía que la joven, aunque les hubiese robado, era buena persona y que lo estaba pasando tan mal como ellos! ¿Cómo iba a dejarla abandonada a su suerte?

Melisa, su gran amor

Kadir siempre fue muy reservado para el amor. Al principio comenzó una breve relación con Süsen, pero después se dio cuenta que de quien estaba realmente enamorado era de Melisa, la hija de Akif Atakul. La joven se enfrentó a sus padres cuando descubrieron que mantenían una relación y tras superar varias crisis a causa de los celos, Kadir se dio cuenta que Melisa era la persona con la que quería pasar el resto de su vida.

Su nuevo trabajo, su gran meta

Después de una mala racha, la suerte parecía que estaba de su lado. Un nuevo trabajo llamaba a su puerta y una mejor vida estaba cada vez más cerca. Estuvo tan solo unos días trabajando en su nuevo empleo, pero cuando parecía que dejaba atrás su vida de penurias, el destino le arrebató sus ganas de prosperar. Al menos, pudo celebrar con sus hermanos este gran e importante paso en su carrera profesional y les animó a que nunca es tarde para luchar por sus sueños.

Nuestro corazón está roto, pero el hermano mayor de los Eren estará siempre presente con su recuerdo. ¡Hasta siempre, Kadir!