Kadir rompe su relación con Süsen: "Somos muy distintos"

Kadir está hecho un lío. Su relación con Melisa era imposible dado que su hermano Ömer estaba enamorado de ella. A él le gustaba la hija de Akif, pero no quería dar ningún paso con ella para no herir a su hermano.

Puesto que Melisa no se daba por vencida, Kadir decidió aprovechar que Süsen le pidió salir con ella al cine y aceptó. Así, la joven dejaría de pedirle explicaciones cuando viese que le gustaba otra chica.

Sin embargo, Aybike estaba tratando de defenderse de Berk cuando le contó a Melisa que Kadir la había rechazado para no hacer daño a Ömer, y no porque no le gustase. Esto hizo que la joven fuese a hablar con el mayor de los Eren y le pidiese explicaciones sobre lo que sentía realmente. Le pidió sinceridad y él se la dio, pero no cambió nada, o eso parecía.

Por la mañana Süsen y Kadir se han visto en el colegio. La joven echaba de menos a su novio y le ha propuesto ir a desayunar a la mañana siguiente. Él, sin embargo, se muestra distante y le confiesa que tienen que hablar. “¿Qué pasa Kadir? No me pongas más excusas”, la he dicho ella.

Desde hace un tiempo Kadir evita todos los planes con Süsen, y ella no entiende que su novio no quiera salir con ella. “¿No puedes dedicarme nada de tiempo?”, le ha preguntado mientras intentaba cogerle la mano. Kadir ha vuelto a despegarse de ella y le ha dicho que no pueden seguir así. “Tenías razón, somos distintos”, ha añadido.

Kadir ha seguido hablando y ha reconocido que, mientras Süsen intenta disfrutar de su vida, él lleva una carga que no le permite vivirla igual que ella. La joven ha insistido en que pueden hacerlo a su manera, pero no estaba entendiendo lo que el mayor de los Eren quería decirle.

El joven no quiere hacerle daño a Süsen, pero está convencido de que no hacen buena pareja y de que la relación no va a funcionar. “¿Crees que podremos ser amigos?”, le ha preguntado ella. Kadir está seguro de que sí, así que han quedado como amigos. Aun así, Süsen se ha quedado destrozada. ¿Será ahora el momento de Kadir de dar el paso con Melisa?