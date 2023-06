Así se ha despedido Gözde Türker de su personaje en ‘Hermanos’: “Gracias por hacer que Harika Manyasli sea tan real”

Harika ha sido uno de los personajes más polémicos de ‘Hermanos’. Su paso por la vida de los Eren ha estado lleno de altibajos y nos ha regalado tanto buenos, como malos momentos. ¡Pero al menos no ha dejado indiferente a nadie!

La llegada de Sevgi al gallinero de los Eren provocó el final de Harika en el Ataman y en Estambul. Al ver que cuando su madre saliese de la cárcel volverían a vivir al barrio, la joven le robó el dinero a la misteriosa mujer y se marchó de la ciudad con la ilusión de empezar una nueva vida.

Tanto a Suzan como a los hermanos Eren, esta decisión les tomó por sorpresa. ¡No se imaginaban que la joven fuese capaz de hacer algo así! Tras su marcha, Ömer y su familia se han quedado endeudados con la señora Sevgi, mientras que Suzan tendrá que luchar por demostrar su inocencia y por devolverle a Akif el daño que le ha hecho.

Gözde Türker ha sido la encargada de dar vida a Harika durante más de 50 capítulos. La actriz turca de 27 años ha finalizado su paso por la serie para centrarse en nuevos proyectos profesionales. Esta decisión no ha debido de ser fácil de tomar, ya que la joven se encontraba muy a gusto con el equipo y así lo ha querido mostrar a través de sus redes sociales.

“52 episodios que son fáciles de pronunciar... Hechos con mucho esfuerzo, paciencia y amor... Me gustaría agradecer a todos mis compañeros de equipo y a todos mis amigos actores que han contribuido a #kardeşlerim hasta ahora.

También me gustaría agradecer a mi querido director @serkanbirinci y a mi segundo director @nesekelsoy por el cómodo espacio creativo que me brindaron. Me gustaría dar las gracias a mi querido público por hacer que Harika Manyasli sea tan real, a mis fans que nunca han dejado de apoyarlos, y a todos los que me acompañaron en este viaje.

Nos vemos en nuevos proyectos”

A pesar de los disgustos que nos ha dado su personaje, Harika será muy difícil de olvidar. Gözde Türker ha hecho un trabajo maravilloso metiéndose en la piel de la joven y seguro que ella la recordará siempre con cariño. ¡Muchas gracias por todo Gözke! ¡Ojalá volver a ver de nuevo a Harika en un futuro!