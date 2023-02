En el último capítulo de ‘Hermanos’: ¡Los Eren descubren que Sengül ha tenido un grave accidente!

¡La familia Eren no gana para disgustos! Cuando todavía se estaban recuperando del susto de haber podido perder a Emel, Orhan recibió una importante llamada del hospital. Por otro lado, el amor y el desamor inundaron los pasillos del colegio Ataman. ¡Vamos a repasarlo!

Oğulcan por fin había salido de la cárcel y él y su ‘wonderful’ volvieron a pasear de la mano por los pasillos del colegio Ataman. Pero Tolga trató de truncar esa felicidad. Comenzó a atacarlos y a provocarnos para entrar en una discusión absurda. ¡Pero Harika lo puso en su sitio! Lo acusó delante de todos, incluida Cemile, de haberla acosado cuando tenía más relación con él. ¡La había incomodado y dejado tirada en la calle!

En una de las clases, una profesora les pidió que hiciesen un trabajo en pareja y cuando a Asiye le tocó escoger con quién hacerlo dijo a… ¡Kaan! Doruk no dio crédito ante la elección de su ex novia. Sabía que estaba agradecida con su hermano por haber encontrado a Emel, pero no entendía que no pudiese hacerlo con él a pesar de que ya no estén juntos. Asiye se justificó diciendo que Kaan trabajaba mejor. ¿Será una excusa o le habrá dicho la verdad?

Para ese mismo trabajo, Süsen escogió a Ömer para poder pasar más tiempo con él. Harika se dio cuenta de que a su amiga le gustaba cada vez más su hermano y le aconsejó que no estuviese tan pendiente de él porque si no al final lo acabaría perdiendo. La hija de Suzan investigó también si los sentimientos de Ömer eran recíprocos y parece que, aunque intente disimularlo… ¡A él también le gusta Süsen! ¿Veremos por fin junta a esta pareja?

Los que no estaban pasando por un buen momento eran Tolga y Cemile. Después de que la joven escuchó a Harika hablar mal sobre su novio tuvo claro que no quería saber nada más de él. ¡Pero Tolga no podía permitir que rompiese con él ! Cuando Cemile decidió dejar la casa en la que estaba alojada, él le cogió su teléfono y sus llaves y… ¡la dejó encerrada! ¿Qué pretendía conseguir con eso?

Por otro lado, Suzan decidió luchar por su puesto de trabajo e investigó por qué le habían dicho a Resul que ella lo había traicionado. Tras grabar una conversación con el hombre con el que había hablado Ayla haciéndose pasar por ella, la madre de Harika se presentó en el despacho de Resul y le contó toda la verdad. Después de eso, el padre de Berk le pidió perdón y le rogó que volviese a trabajar con él. ¡No podía creerse que la maldad de su mujer hubiese llegado a tanto!

Por lo menos Ayla sí que decidió sacar su lado más humano con Sengül, al menos por una vez. La acogió en su casa después de que Orhan la hubiese echado por jugado con la vida de Emel. En uno de los recados que le mandó, a Sengül la atracaron y… ¡se dio un fuerte golpe en la cabeza con una piedra! Desde el hospital llamaron a su familia y cuando llegaron allí descubrieron una impactante noticia… ¡Sengül había perdido la memoria! ¿Qué ocurrirá ahora?

