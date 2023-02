Asiye tira todos los regalos de Doruk a la basura y rompe definitivamente con él: "Tú y yo vemos el mundo de formas diferentes"

La detención de Oğulcan ha sido la gota que ha colmado el vaso entre Doruk y Asiye. La pareja se había distanciado después del accidente de Nebahat, tras el que Doruk se había enfrentado con Orhan por haber provocado la caída de su madre.

A Asiye no le gustó nada la actitud de Doruk ni con su tío, ni ahora con su primo y con su hermano en el colegio. El hijo de Akif y sus amigos dudaron de Oğulcan y en lugar de apoyar a los Eren, les buscaron las cosquillas por el incidente con Emir.

Asiye no soporta más la tensión con Doruk y decide tirar todos los regalos que su novio le ha hecho durante su relación. Justo en ese momento, él llega a su casa y la ve con todos los objetos camino de la basura. Cuando le pregunta a dónde los lleva ella le responde que los va a tirar: “Me hacen sentir indefensa. Cuando los miro solo pienso en lo sola que estoy”.

“Dijiste que nunca me dejarías sola, pero siempre he estado sola cuando las cosas han ido mal”, le reprocha Asiye a Doruk. La joven piensa que ven el mundo de formas diferentes y ya no puede más… ¡quiere estar sola!

Los dos están completamente destrozados. Doruk incluso le había comprado un ramo de flores a Asiye para intentar recuperarla. ¿Volverán a darse una oportunidad? ¿Tratará Doruk recuperar la confianza de Asiye?