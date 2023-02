Orhan echa de casa a Şengül al descubrir que fue ella la que entregó a Emel a İlknur: "¿Cómo se puede ser tan mala?"

La desaparición de Emel el bosque había angustiado mucho a toda la familia Eren. Por suerte, Kaan la encontró durmiendo en el suelo y la llevó sana y salva a junto su familia. ¡Ahora Emel ya está en casa!

Sengül estaba muy nerviosa, sabía que en cualquier momento Emel podía contar que ella fue la que dejó que se marchase con İlknur. ¡Habían llegado a un acuerdo para que la familia de Emir retirase la denuncia contra Oğulcan!

Y el temor de Sengül se hizo realidad. Emel, ya en casa, le pregunta a su tía delante de todos: “¿Por qué no me quieres?”. Todos se ríen y le dicen que no diga tonterías, pero sus caras cambian cuando Emel dice: “¿Y por qué me entregó a esa mujer?” ¡La pequeña contó que incluso le preparó la mochila con sus cosas!

Aunque al principio intenta disimular, Sengül se rompe ante las miradas de sus familiares y confiesa la verdad entre lágrimas: “Me dijo que si quería que Oğulcan saliese de la cárcel tenía que entregársela” ¡Nadie puede creer lo que está diciendo!

Los llantos de Sengül no compadecen a la familia Eren. Orhan se vuelve loco con ella: “¡Ojalá Dios te castigue como mereces!”. Su marido no puede creer que su maldad haya llegado tan lejos y… ¡la echa de casa! ¿Qué va a hacer Sengül ahora? ¿La perdonará en algún momento su familia?