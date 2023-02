La reconciliación más esperada: ¡Berk y Aybike hacen las paces!

La relación entre Berk y Aybike está llena de idas y venidas. Lo que la madre de él dijo sobre la familia de ella no les ha traído más que problemas. Después de su ruptura, Berk siguió intentando reconquistarla ¡Hasta se presentó en clase con un oso de peluche!

Pero Aybike tenía clara su decisión. No podía perdonar a Ayla y sabía que Berk no iba a dejar a su madre de lado porque es lo único que tiene. Aybike no quería volver volver con él… ¿o se estaba engañando a sí misma?

Ahora ha sido ella la que ha dado el paso para hablar con él. “Le he estado dando vueltas y me he dado cuenta de que me pasé contigo” le reconoce. ¡Quiere que hagan las paces! Aunque no sabe si podrá olvidar lo que Ayla dijo de su familia. Por eso, para volver le pone unas condiciones.

Berk ni quiere escucharlas. ¡Él acepta lo que haga falta con tal de hacer las paces! Aybike no quiere mentiras, ni que lo que opinen sus familias les afecte y lo más importante… ¡que no le vuelva a regalar un peluche! ¡Pero Berk es un romántico! Estaba desesperado y solo quería volver con ella.

Ninguno de los dos puede ocultar su felicidad al estar juntos. ¡Y no les importa que todo el colegio los vea gritando su amor a los cuatro vientos! ¿Será esta la reconciliación definitiva o volverán a interponerse sus familias de por medio? ¡No nos hagáis sufrir más!