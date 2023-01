Aybike miente a Berk y rompe con él: “Ya no me gustas"

La joven Eren está cada vez más distante de Berk. No le contesta a sus llamadas y le evita constantemente. Lo que Berk no sabe es que Aybike está desolada desde que escuchó a su madre llamándoles pobres. Está muy enfadada.

Berk consigue hablar con ella y le dice que no entiende nada de lo que está pasando. Quiere saber si ha hecho algo malo para poder remediarlo porque la sigue queriendo. Mucho.

Aybike, que no quiere contarle lo que dijo su madre de su familia para no hacerle daño, acaba mintiéndole: “Ya no me gustas”. La joven le dice que no hay vuelta atrás y que su relación ha terminado: “No insistas. Te pido que respetes mis sentimientos”.

Berk, con lágrimas en los ojos, se queda roto de dolor y sin entender nada de lo que acaba de pasar. ¿Le contará Aybike la verdad? ¿Volverán a estar juntos?