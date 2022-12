El bonito gesto de Berk que enamora todavía más a Aybike: “Eres mi héroe”

Aybike estaba muy preocupada. Şengül quemó con la plancha la blusa de Nebahat y le dice a Orhan que por qué no piden al banco un préstamo para comprar otra blusa. ¡Es demasiado cara y no pueden pagarlo!

Le deniegan el préstamo a Orhan y el hombre, guiado por la sugerencia de su mujer, coge el dinero con el que tenía que pagar a los jardineros del colegio. Al día siguiente, el director le pide parte del dinero robado.

Orhan, muy arrepentido, decide confesar lo que ha hecho, aún sabiendo que perderá su trabajo. Cuando iba a contárselo al directo, aparece Berk en escena diciendo que ha encontrado el sobre de dinero que supuestamente se le había caído a Orhan. ¡En realidad lo ha puesto él de su bolsillo!

“Muchas gracias. Me has salvado”, le dice Orhan una vez sale del despacho del director. Además, le dice que se lo devolverá en cuanto pueda. Berk, por su parte, se justifica diciendo que lo ha hecho porque Aybike y él son muy buenos amigos. ¡Orhan no se puede ni imaginar que en realidad son novios!

Aybike le contó a Berk el problema por el que estaba atravesando su familia y el joven no dudó en ayudarla. “¡Eres un héroe para mi padre!” a lo que él le responde que, con serlo para ella, ya le bastaba. ¡No nos puede gustar más esta pareja!