Berk, muerto de celos, pierde el control al creer que Aybike y Tolga están juntos

Berk está desolado. No puede creerse que Aybike le haya dejado porque ya no le gusta. Va como alma en pena por el colegio y sus celos entran en acción cuando ve que su ex habla con otros chicos o les sonríe, sobre todo, con…¡Tolga!

El joven pierde los nervios al escuchar que Tolga le cuenta a Harika que le gusta una chica del colegio, pero que todavía no pueden hacerlo público por varios impedimentos. ¡Cree que esa chica de la que habla es Aybike!

En ese momento, se abalanza sobre Tolga y le pega…¡un puñetazo!. “Te voy a matar”, le dice el joven fuera de sí. ¡Cree que Aybike le ha dejado por Tolga! Nada más lejos de la realidad…Aybike le grita que le ha humillado y que está harta de sus celos enfermizos. ¿Podrán resolver sus diferencias?