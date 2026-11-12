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Capítulo 688

Mabel busca cualquier excusa para pasar más tiempo con Josema, pero él se muestra distante con ella

El arquitecto intenta mantener las distancias con la joven después de su primera cita.

Mabel busca cualquier excusa para pasar más tiempo con Josema, pero él se muestra distante con ella

Mabel busca cualquier excusa para pasar más tiempo con Josema, pero él se muestra distante con ella

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Julia Zapata López
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Mabel ya no puede negar lo que siente por Josema: está enamorada del amigo de sus padres y mucho más desde que se ha dado cuenta de todo lo que tienen en común tras ir con él a un concierto.

Por su parte, Josema también ha empezado a ver a la joven con otros ojos, pero intenta mantener las distancias por la diferencia de edad que existe entre ambos. ¡Sabe que no le conviene!

Sin embargo, es complicado porque Mabel busca cualquier excusa para pasar tiempo con él, convencida de que entre ambos podría existir algo más que una amistad.

La joven le pide a Josema que le ayude con un trabajo del curso, pero él le responde que no puede.

Mabel vuelve a insistir, pero Josema tiene claro que debe poner distancia con ella antes de que sea demasiado tarde.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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