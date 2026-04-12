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Entre tierras | Capítulo 5

“Me he casado con Miguel”: la noticia que deja en shock a María y Nicolás

La joven regresa a la finca con una noticia inesperada que desata un fuerte enfrentamiento familiar.

“Me he casado con Miguel”: la noticia que deja en shock a María y Nicolás

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Celia Gil
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Manuela vuelve a la finca Cervantes tras pasar unos días en Madrid con Miguel. María y Nicolás, preocupados por ella, la reciben para cenar, pero algo no va bien: “Solo vengo a contaros una cosa”, advierte nada más llegar.

Aun así, María insiste en que se siente a la mesa: “Sé que no te va a gustar”, avisa Manuela antes de soltar la bomba: “Me he casado con Miguel”. La noticia sienta como un jarro de agua fría a su madre y a su hermano.

“Será una broma, ¿no? Si os acabáis de conocer”, reacciona Nicolás. María no puede ocultar su enfado: “¿Por qué me haces esto?”.

El tono de la conversación empieza a subir: “Yo tuve que casarme para sacar adelante a mi familia”. Y María no cede: “¿Así se lo vas a pagar a tu tía Claudia?”.

Manuela, firme en su decisión, sabe dónde atacar a su madre: “¿Qué es lo que de verdad te molesta? ¿Qué me haya casado con un Varela o que no puedas controlar mis tierras?”. ¡Ya tienes disponible el quinto capítulo de Entre tierras en atresplayer!

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