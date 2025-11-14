David y César ponen en jaque a Octavio: o renuncia a la presidencia de la empresa o lo exponen ante la prensa

David es un hombre nuevo desde que decidiera quitarse la vida. El primogénito de los Oramas está decidido a recuperar lo que es suyo, y para ello se alía con César para destapar los trapos sucios de su padre.

David y César se presentan en el despacho de Octavio en el Grupo Oramas, una visita que acaba en tragedia para el empresario. Traen consigo una grabación en la que Octavio reconoce que asesinó al director del orfanato, una charla que tuvo con su hijo en la intimidad, y que no dudará en darle a la prensa si no cumple sus exigencias.

Octavio no tiene más remedio que aceptar el chantaje. El empresario firma su renuncia, y se ve obligado a abandonar su propia empresa. Así, David consigue no solo regresar a al Grupo Oramas, sino hacerlo como el presidente. ¡Una dulce victoria!

Octavio no es capaz de asimilar lo que acaba de hacer su hijo, y se marcha del edificio, no sin antes decirle a Amanda que César y David le han echado de su propia empresa. “Esto me va a costar mucho perdonárselo”, le dice a su hija. ¿Qué hará Amanda ante esta información? ¿Tendrá Octavio un plan para regresar?