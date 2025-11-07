Antena 3 LogoAntena3
Mientras Amanda y César se divorcian, Laura y Álvaro cruzan una línea roja como abogados: ¿un beso que confirma su relación?

Álvaro y Laura viven un momento íntimo y lleno de complicidad que pone de manifiesto lo que sienten.

Julián López
Publicado:

Mientras Amanda y César se enfrentan en un proceso de divorcio que promete ser tenso y que no va a dejar indiferente a nadie. Amanda quiere el divorcio a toda costa, pero César confía en el amor que sienten.

Saúl provoca una nueva crisis entre César y Amanda: “Haz lo que quieras, pero fírmame el divorcio”

Álvaro lleva la defensa de Amanda, mientras que Laura lleva la de César. Y ambos abogados pelearán hasta el final por los intereses de sus clientes, una batalla legal que arranca en los juzgados, pero continúa también en los pasillos.

Laura y Álvaro se enfrentan fuera de los juzgados, conscientes de por qué están luchando, pero el abogado de Amanda le propone seguir en su casa, discutiendo el asunto cenando y tomando algo.

Una proposición algo indecente que Laura rechaza sin dudarlo: “Contigo no me voy ni a la vuelta de la esquina”, le dice la abogada de César, y le deja claro que todos los detalles del litigio se decidirán en los juzgados.

Entonces, Álvaro y Laura se funden en un pasional beso. ¡Están saliendo juntos! Los abogados vivieron en el pasado una noche fugaz, que decidieron dejar atrás más pronto que tarde, pero este beso cambia las tornas. ¿Les pondrá en riesgo esta clandestina relación? ¿Cómo se lo tomarán Amanda y César si descubren que sus abogados son pareja?

