Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 61

Ökkes arrastra a Akin a su guerra contra los Korhan: "Le hicieron mucho daño a tu madre"

Akin ha buscado a su tío Ökkes para exigirle que deje de acosar a Seyran. Pero, en lugar de eso, el hombre le ha revelado el secreto familiar que explica su obsesión.

Ökkes

Publicidad

Akin ha intentado ser directo con su tío en el restaurante, pidiéndole que dejara tranquila a Seyran y la familia Korhan. Ha reconocido que siente algo por Seyran y le ha preguntado: "Tío, ¿cuál es tu problema con los Korhan? ¿Por qué sigues acosándolos?”

Ökkes, sin rodeos, ha sido muy sincero. Le ha dicho a Akin que dejaría tranquilos a los Korhan solo si a él le parecía bien que la gente que dañó a su madre viviera en paz.

El poderoso empresario ha confesado que su venganza ya está en su punto álgido. Ya ha conseguido doblegar a Halis: “Ya le he quitado la cordura al padre”. Y ahora va a ir a por el objetivo más preciado: Ferit Korhan.

Akin, en shock por saber que el dolor de su madre fue provocado por ellos, solo ha podido preguntar: "¿Qué le hicieron a mi madre? Dímelo". Al enterarse de la oscura verdad, el joven se ha unido al plan de su tío. Ahora, más que nunca, suenan campanas de boda entre Seyran y Akin.

“Puedo volver a quererla”: Serter promete hacer feliz a Pelin si se aleja de Ferit para siempre

“Puedo volver a quererla”: Serter promete hacer feliz a Pelin si se aleja de Ferit para siempre

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Seyran

Seyran se sacrifica por amor: la libertad de Orhan tiene un precio demasiado alto

Kazim

Kazim humilla a Ferit y le demuestra que Seyran ya no lo quiere: "Mi hija solo quiere ser feliz"

Orhan Korhan

¡Pacto con el diablo! Orhan acepta el trato de Ökkes para salir de prisión: "Haré todo lo que quieras"

Ökkes
Capítulo 61

Ökkes arrastra a Akin a su guerra contra los Korhan: "Le hicieron mucho daño a tu madre"

Suna
Capítulo 61

El miedo se apodera de Suna mientras Kaya destruye la habitación en un ataque de ira

Cloe y Gabriel Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel y Cloe firman en el capítulo 433 de Sueños de Liberatd
Semana del 10 al 14 de noviembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Cloe y Gabriel forjan su alianza contra los De la Reina

Ambos se conocerán y a la órdenes de Antoine Brossard harán lo que sea para quitarles poder a los De la Reina.

Sara
Avance semanal

La próxima semana en La Encrucijada: Sara, en grave peligro tras descubrir la obsesión de Saúl por Amanda

La hija de Emilio y Carmen encontrará unos papeles extraños en el cuarto de Saúl y la pillarán con las manos en la masa.

Seyran

¿Puede el amor sobrevivir a la mentira? Esta noche, Ferit y Seyran se enfrentan a su prueba más dura

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés empieza a sospechar si Gabriel provocó la explosión de la fábrica

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés empieza a sospechar si Gabriel provocó la explosión de la fábrica

"Quiero la presidencia del Grupo Oramas": David pone en jaque a su padre en los próximos episodios de La Encrucijada

"Quiero la presidencia del Grupo Oramas": David pone en jaque a su padre en los próximos episodios de La Encrucijada

Publicidad