Capítulo 61
Ökkes arrastra a Akin a su guerra contra los Korhan: "Le hicieron mucho daño a tu madre"
Akin ha buscado a su tío Ökkes para exigirle que deje de acosar a Seyran. Pero, en lugar de eso, el hombre le ha revelado el secreto familiar que explica su obsesión.
Akin ha intentado ser directo con su tío en el restaurante, pidiéndole que dejara tranquila a Seyran y la familia Korhan. Ha reconocido que siente algo por Seyran y le ha preguntado: "Tío, ¿cuál es tu problema con los Korhan? ¿Por qué sigues acosándolos?”
Ökkes, sin rodeos, ha sido muy sincero. Le ha dicho a Akin que dejaría tranquilos a los Korhan solo si a él le parecía bien que la gente que dañó a su madre viviera en paz.
El poderoso empresario ha confesado que su venganza ya está en su punto álgido. Ya ha conseguido doblegar a Halis: “Ya le he quitado la cordura al padre”. Y ahora va a ir a por el objetivo más preciado: Ferit Korhan.
Akin, en shock por saber que el dolor de su madre fue provocado por ellos, solo ha podido preguntar: "¿Qué le hicieron a mi madre? Dímelo". Al enterarse de la oscura verdad, el joven se ha unido al plan de su tío. Ahora, más que nunca, suenan campanas de boda entre Seyran y Akin.
