El miedo se apodera de Suna mientras Kaya destruye la habitación en un ataque de ira

Al ver a Suna con Ferit, la obsesión y los celos de Kaya han explotado. La ha acorralado en la habitación y ha comenzado a gritarle, sintiéndose humillado por ella: "¿Qué demonios estás haciendo con Ferit?".

Él le ha reprochado a su esposa que rompiera su promesa de no quedarse a solas con Ferit, y que ni siquiera le hubiera llamado al irse con su padre: "Pensé que tú y yo siempre íbamos a dormir juntos en esta cama. Pensé que íbamos a ser un equipo".

Suna, completamente aterrorizada por los gritos, ha conseguido encerrarse en el baño y le ha dicho que no pueden seguir juntos: “Si eso es lo que piensas, entonces no deberíamos seguir juntos”. Al escuchar esto, Kaya ha perdido el control.

Mientras Suna lloraba muy asustada, Kaya ha comenzado a destrozar toda la habitación con mucha rabia. Sin duda, el matrimonio ha tocado fondo. ¿Ha llegado el momento de divorciarse?