Mejores momentos | Capítulo 33

César se rompe con Amanda al recordar a su madre: “Lo que daría por darle un último abrazo”

El joven ha roto la distancia que había marcado con la mujer que ama y le ha expresado el gran dolor que siente.

César se rompe con Amanda al recordar a su madre: "Lo que daría por darle un último abrazo"

Patri Bea
Publicado:

César decidió alejarse de todo y de todos cuando asesinaron a su madre. Amanda no ha dejado de preguntar ni un día por él y desde que se enteró que había vuelto ha intentado acercarse a él.

Saúl tiende una trampa a Octavio… ¡y Estrella muere!

Una caída de Amanda en la calle ha hecho que los dos jóvenes vuelvan a tener una conversación sincera a solas. Ella ha intentado sacarle cómo se ha sentido estos meses y a César no le ha quedado más remedio que abrirse.

“No pude llorar por ella desde que murió”, ha confesado con lágrimas en los ojos el empresario. La rabia le ha impedido recordar los buenos momentos y todavía no puede asimilar que Estrella ya no está.

“Lo que daría por darle un último abrazo. Era la mejor mamá del mundo”, ha expresado César antes de romperse por completo en los brazos de Amanda. ¿Lograrán dejar todo atrás y ser felices juntos?

"La muerte de su padre no fue un accidente, sino un asesinato": Serrano comunica a César el resultado del análisis forense

“La muerte de su padre no fue un accidente, sino un asesinato”: Serrano comunica a César el resultado del análisis forense

César se rompe con Amanda al recordar a su madre: "Lo que daría por darle un último abrazo"

César se rompe con Amanda al recordar a su madre: “Lo que daría por darle un último abrazo”

Saúl relata a César la versión de la muerte de su padre: "No tuvieron piedad"

Saúl relata a César la versión de la muerte de su padre: “No tuvieron piedad”

"Escucho su tono de voz y me chirría": David se abre con Amanda sobre su situación con Patricia

“Escucho su tono de voz y me chirría”: David se abre con Amanda sobre su situación con Patricia

David, a punto de descubrir la mentira de Patricia… ¡no le salen las cuentas de su embarazo!
David, a punto de descubrir la mentira de Patricia… ¡no le salen las cuentas de su embarazo!

"Es mejor que ocupe su tiempo en otras cosas": la comandante Serrano pide a Amanda que se tome un descanso
“Es mejor que ocupe su tiempo en otras cosas”: la comandante Serrano pide a Amanda que se tome un descanso

