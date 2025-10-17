César se rompe con Amanda al recordar a su madre: “Lo que daría por darle un último abrazo”

César decidió alejarse de todo y de todos cuando asesinaron a su madre. Amanda no ha dejado de preguntar ni un día por él y desde que se enteró que había vuelto ha intentado acercarse a él.

Una caída de Amanda en la calle ha hecho que los dos jóvenes vuelvan a tener una conversación sincera a solas. Ella ha intentado sacarle cómo se ha sentido estos meses y a César no le ha quedado más remedio que abrirse.

“No pude llorar por ella desde que murió”, ha confesado con lágrimas en los ojos el empresario. La rabia le ha impedido recordar los buenos momentos y todavía no puede asimilar que Estrella ya no está.

“Lo que daría por darle un último abrazo. Era la mejor mamá del mundo”, ha expresado César antes de romperse por completo en los brazos de Amanda. ¿Lograrán dejar todo atrás y ser felices juntos?