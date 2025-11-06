Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 39

David, hundido tras descubrir el falso embarazo: “De Patricia me sorprende, pero de Julia me ha matado”

David revive su momento más vulnerable al contarle a Amanda todo lo que Patricia y Julia le estaban ocultando.

Julián López
Amanda ha visitado a David para desahogarse de su última discusión con César, pero su hermano estaba pasando también el peor momento de su vida. El primogénito ha descubierto que Patricia no estaba embarazada, y que el bebé que esperaba Julia iba a ser para ellos.

¡Fin de la mentira! Patricia se delata ante David y culpa a Julia del engaño: “Fue ella la que lo maquinó todo”

Ha sido un golpe muy bajo para David, y con todo el dolor y rencor que tiene dentro, le ha contado todo a Amanda. Su hermano le ha contado que Patricia ha reconocido su falso embarazo, pero ha tergiversado los hechos con su versión, echándole toda la culpa a Julia.

La joven mexicana se ha intentado defender, que había accedido para darle un futuro mejor a su bebé, pero David no atendía ninguna de las razones. “De Patricia me sorprende, pero de Julia me ha matado”, la ha dicho David a su hermana, con todo el dolor de su corazón.

David vive su momento más vulnerable: “Al final papá va a tener razón, soy un imbécil”, reconoce con rabia, pero Amanda intenta animar a su hermano. “Me he cansado de ser buena persona”, ha reconocido David. ¿Qué será capaz de hacer tras este golpe tan duro?

Álvaro le entrega César los papeles del divorcio… ¡pero él los rompe en su cara!

Álvaro le entrega César los papeles del divorcio… ¡pero él los rompe en su cara!

La Encrucijada

Series

