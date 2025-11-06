David, hundido tras descubrir el falso embarazo: “De Patricia me sorprende, pero de Julia me ha matado”

Amanda ha visitado a David para desahogarse de su última discusión con César, pero su hermano estaba pasando también el peor momento de su vida. El primogénito ha descubierto que Patricia no estaba embarazada, y que el bebé que esperaba Julia iba a ser para ellos.

Ha sido un golpe muy bajo para David, y con todo el dolor y rencor que tiene dentro, le ha contado todo a Amanda. Su hermano le ha contado que Patricia ha reconocido su falso embarazo, pero ha tergiversado los hechos con su versión, echándole toda la culpa a Julia.

La joven mexicana se ha intentado defender, que había accedido para darle un futuro mejor a su bebé, pero David no atendía ninguna de las razones. “De Patricia me sorprende, pero de Julia me ha matado”, la ha dicho David a su hermana, con todo el dolor de su corazón.

David vive su momento más vulnerable: “Al final papá va a tener razón, soy un imbécil”, reconoce con rabia, pero Amanda intenta animar a su hermano. “Me he cansado de ser buena persona”, ha reconocido David. ¿Qué será capaz de hacer tras este golpe tan duro?