La vida de César pende de un hilo: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Disfruta de la historia de amor y venganza que está arrasando con todo este verano.

La vida de César pende de un hilo: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

La Encrucijada ha conquistado el verano. La historia de amor entre César y Amanda se ha ganado a la audiencia, pero todo cambiará muy pronto.

Álvaro, movido por la venganza y por el odio, ha trazado un plan maquiavélico para acabar con César, y por ahora, la vida del joven mexicano pende de un hilo.

¿Conseguirá salvarse? ¿O será el fin? ¡No te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada! Este jueves, a las 22:50, en Antena 3.

Capítulo 368

Capítulo 368 de Sueños de libertad, 7 de agosto: Remedios detenida, Don Pedro cambia su testamento y Teo rompe el silencio
Capítulo 368 de Sueños de libertad, 8 de agosto: Remedios detenida, Don Pedro cambia su testamento y Teo rompe el silencio

Capítulo 368

El niño, con la voz entrecortada, le ha contado que un compañero lo esperaba a la salida del colegio para quitarle dinero.

¿Quién se quedará con todo? Don Pedro modifica su testamento en secreto
Capítulo 368

¿Quién se quedará con todo? Don Pedro modifica su testamento en secreto

El empresario ha preferido reorganizar su legado sin contar nada a su familia, a pesar de las recomendaciones de Luz de afrontarlo junto a sus seres queridos.

