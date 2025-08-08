Los jueves a las 22:50
La vida de César pende de un hilo: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada
Disfruta de la historia de amor y venganza que está arrasando con todo este verano.
La Encrucijada ha conquistado el verano. La historia de amor entre César y Amanda se ha ganado a la audiencia, pero todo cambiará muy pronto.
Álvaro, movido por la venganza y por el odio, ha trazado un plan maquiavélico para acabar con César, y por ahora, la vida del joven mexicano pende de un hilo.
¿Conseguirá salvarse? ¿O será el fin? ¡No te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada! Este jueves, a las 22:50, en Antena 3.
