“Investiguemos el pasado juntos”: esta ha sido la propuesta de Amanda a César

Parece que por fin Amanda y César han guardado el hacha de guerra y han decidido pasar algo de tiempo juntos ahora que parece que el misterio sobre la muerte de Roberto Hurtado se está cerrando.

Ambos han pasado una romántica tarde visitando calas ocultas y tomando fotos, pero sobre todo aclarando todo lo que ha ocurrido las últimas semanas: “Siento mucho cómo se han estropeado las cosas entre nosotros”, se ha sincerado César.

“Yo jamás dije algo que no creyera que fuera verdad”, ha confesado el mexicano, y aunque Amanda no estaba del todo de acuerdo de continuar con esa conversación, este ha insistido.

César le ha explicado como sucedieron las cosas, y entre los dos han llegado a un acuerdo: investigarían el pasado por su cuenta, pero los dos juntos. ¿Qué descubrirán?