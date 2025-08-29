Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 20

“Investiguemos el pasado juntos”: esta ha sido la propuesta de Amanda a César

El mexicano ha llevado a la joven a una cita en una romántica cala y por fin han hablado sobre la situación que han tenido que vivir.

Parece que por fin Amanda y César han guardado el hacha de guerra y han decidido pasar algo de tiempo juntos ahora que parece que el misterio sobre la muerte de Roberto Hurtado se está cerrando.

César descubre la carta de suicidio de su padre… ¿será auténtica?

Ambos han pasado una romántica tarde visitando calas ocultas y tomando fotos, pero sobre todo aclarando todo lo que ha ocurrido las últimas semanas: “Siento mucho cómo se han estropeado las cosas entre nosotros”, se ha sincerado César.

“Yo jamás dije algo que no creyera que fuera verdad”, ha confesado el mexicano, y aunque Amanda no estaba del todo de acuerdo de continuar con esa conversación, este ha insistido.

César le ha explicado como sucedieron las cosas, y entre los dos han llegado a un acuerdo: investigarían el pasado por su cuenta, pero los dos juntos. ¿Qué descubrirán?

Mejores momentos | Capítulo 20

Mejores momentos | Capítulo 19

Mejores momentos | Capítulo 19

David escucha a Octavio y a Mónica confesando el asesinato de Roberto Hurtado y sufre un ataque de pánico

Mientras la nueva pareja disfrutaba de un placentero baño en la piscina, el primogénito ha escuchado toda la conversación donde ambos confesaban lo que sucedió realmente con el padre de César.

Mejores momentos | Capítulo 19

César descubre la carta de suicidio de su padre… ¿será auténtica?

El mexicano por fin ha conseguido ver los documentos policiales del caso relacionado con su padre, y no le ha gustado nada lo que ha descubierto.

