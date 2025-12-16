Renacer 15 de diciembre
Una llamada lo destapa todo: el hijo de Naz no es de Evren, sino fruto de una inseminación artificial
La mentira que Naz llevaba tiempo sosteniendo se ha resquebrajado en unos segundos. ¡El niño no es del cirujano!
Naz estaba en su restaurante, comiendo algo rápido entre servicio y servicio, cuando su móvil ha empezado a sonar. Al descolgar, la mujer que hablaba al otro lado se ha presentado como trabajadora de una clínica de fertilidad: “Llamamos para actualizar sus datos del tratamiento de inseminación artificial que se realizó”.
La chef se ha quedado paralizada. La persona de la clínica ha continuado hablando con normalidad, como si se tratara de un simple trámite. Pero para Naz, cada palabra era un golpe. Porque esa información dejaba algo clarísimo: su hijo no es de Evren.
Ella ha asegurado que el niño es fruto de su relación con el médico. Pero ahora, esa llamada lo desmonta todo. Naz ha colgado sin saber cómo reaccionar. Porque la verdad que tanto temía ya no es un secreto y puede destruirlo todo. ¿Cómo acabará esto?
