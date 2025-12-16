Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 15 de diciembre

Una llamada lo destapa todo: el hijo de Naz no es de Evren, sino fruto de una inseminación artificial

La mentira que Naz llevaba tiempo sosteniendo se ha resquebrajado en unos segundos. ¡El niño no es del cirujano!

Una llamada lo destapa todo: el hijo de Naz no es de Evren, sino fruto de una inseminación artificial

Publicidad

Naz estaba en su restaurante, comiendo algo rápido entre servicio y servicio, cuando su móvil ha empezado a sonar. Al descolgar, la mujer que hablaba al otro lado se ha presentado como trabajadora de una clínica de fertilidad: “Llamamos para actualizar sus datos del tratamiento de inseminación artificial que se realizó”.

La chef se ha quedado paralizada. La persona de la clínica ha continuado hablando con normalidad, como si se tratara de un simple trámite. Pero para Naz, cada palabra era un golpe. Porque esa información dejaba algo clarísimo: su hijo no es de Evren.

Ella ha asegurado que el niño es fruto de su relación con el médico. Pero ahora, esa llamada lo desmonta todo. Naz ha colgado sin saber cómo reaccionar. Porque la verdad que tanto temía ya no es un secreto y puede destruirlo todo. ¿Cómo acabará esto?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Una llamada lo destapa todo: el hijo de Naz no es de Evren, sino fruto de una inseminación artificial

Una llamada lo destapa todo: el hijo de Naz no es de Evren, sino fruto de una inseminación artificial

El arrepentimiento de Uras remueve a Seren: “Por un momento vi al hombre del que me enamoré”

El arrepentimiento de Uras remueve a Seren: “Por un momento vi al hombre del que me enamoré”

El duro conflicto de Bahar como madre: ¿fue justo echar a Uras de casa tras la traición a Seren?

El duro conflicto de Bahar como madre: ¿fue justo echar a Uras de casa tras la traición a Seren?

Uras se echa atrás en comisaría: retira la denuncia contra Seren en el último segundo
Renacer 15 de diciembre

Uras se echa atrás en comisaría: retira la denuncia contra Seren en el último segundo

Capítulo 457 de Sueños de libertad; 15 de diciembre: Cristina, al límite, pierde los papeles ante Cloe
Resumen

Capítulo 457 de Sueños de libertad; 15 de diciembre: Cristina, al límite, pierde los papeles ante Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio le planta cara a David y le deja claro que él es el marido de Carmen
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio le planta cara a David y le deja claro que él es el marido de Carmen

El joven está cada vez más celos al ver lo bien que se lleva su mujer con su ex.

Andrés se enfrenta a Gabriel y le deja le amenaza: “Esta vez soy yo el que reparte el juego”
Capítulo 457

Andrés se enfrenta a Gabriel y le amenaza: “Esta vez soy yo el que reparte el juego”

El joven De la Reina le asegura a su primo que no va a parar hasta desenmascararlo.

Tasio, fuera de control por los celos, explota contra Carmen: “Me preocupa cómo le miras tú”

Tasio, fuera de control por los celos, explota contra Carmen: “Me preocupa cómo le miras tú”

Luz insiste a Gaspar para que se haga un chequeo tras sus continuos despistes, pero él se resiste

Luz insiste a Gaspar para que se haga un chequeo tras sus continuos despistes, pero él se resiste

¿Pilladas? Pelayo sorprende a Marta y a Cloe, a punto de volver a besarse

¿Pilladas? Pelayo sorprende a Marta y a Cloe, a punto de volver a besarse

Publicidad