El duro conflicto de Bahar como madre: ¿fue justo echar a Uras de casa tras la traición a Seren?

Renacer 15 de diciembre

Defendió a su nuera sin dudarlo y echó a su hijo de casa, pero el peso de esa decisión no la deja dormir. ¿Puede una madre dejar solo a su hijo aunque tenga motivos?

Bahar ha llegado a casa agotada. Después de la tensión en el hospital, la comisaría y el susto de ver a Seren detenida, lo primero que ha hecho ha sido meterse en la ducha para intentar calmarse. Pero ni el agua caliente ha conseguido quitarle el nudo del estómago.

Cuando ha salido a su habitación, Çağla ya estaba allí. Su amiga la ha visto temblando, nerviosa, repasando una y otra vez lo que había pasado con Uras y con Seren.

Bahar siente que su hijo está fuera de control. Y aunque ella misma lo echó de casa, ahora duda si hizo lo correcto. “Ni siquiera lo escuché, pensé que era lo que tenía que hacer”, ha dicho, llena de culpa.

Çağla le ha recordado que Uras fue quien actuó mal y ella solo reaccionó. Pero Bahar sigue atrapada entre su nuera, a la que quiere y protege… y su hijo, que ha tomado decisiones que han destrozado a la familia. “Estoy del lado de Seren, lo sé. Pero también hemos dejado solo a Uras”, ha admitido.

Su amiga le ha dicho que quizá ese espacio es necesario, que él tiene que aprender y no puede seguir repitiendo los mismos errores. “No le has dado la espalda. Solo te has hecho a un lado”.

Para Bahar no es fácil y le duele mucho, pero empieza a aceptar que a veces un hijo también necesita enfrentarse a las consecuencias para poder cambiar.

