El arrepentimiento de Uras remueve a Seren: “Por un momento vi al hombre del que me enamoré”

Seren estaba sentada en el balcón de la habitación cuando Bahar ha entrado a verla. Le ha preguntado cómo estaba y enseguida ha salido el tema que tenían las dos en la cabeza: Uras.

Bahar le ha confesado que no tiene ni idea de dónde está su hijo y que, como madre, se siente rota y preocupada. Seren lo ha entendido al momento. “Sé que te he puesto en una situación difícil”, le ha dicho.

Entonces, Seren ha hablado de lo que sintió en comisaría. Le ha contado que, cuando vio que Uras se arrepentía de denunciarla y que no iba a firmar, algo se removió dentro. “En ese momento lo vi como antes. Como el hombre del que yo me enamoré”, ha reconocido, aunque no está dispuesta a perdonarlo.

Aun así, ha mirado a Bahar y le ha dicho algo importante: “Es tu hijo. Tú puedes perdonarlo”. La doctora, dolida, ha asentido. “Es mi hijo. Y por eso tengo derecho a estar dolida, ¿verdad?”, ha preguntado conteniendo las lágrimas.

Ahí, Seren ha tomado su propia decisión. Le ha confesado que no pensaba retirar su queja solo porque Uras hubiera quitado la denuncia contra ella. Pero no quiere que Bahar siga sufriendo ni que su hijo pierda el trabajo por todo esto: “Has hecho más por mí que mi propia madre. Por eso no quiero que sufras más”.

Seren está lejos de perdonar a Uras como marido, pero está dispuesta a dar un paso atrás por Bahar. Porque si algo ha quedado claro en esa conversación en el balcón, es que entre suegra y nuera se ha creado un vínculo de madre e hija.