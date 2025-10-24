¡Emilio fue quien disparó a Octavio! Sus recuerdos muestran cómo Saúl le obligó a hacerlo

César llevó a Octavio hasta el borde de un acantilado para obligarlo a confesar toda la verdad sobre la muerte de su padre, pero, antes de que el empresario pudiese hablar, alguien disparó desde lo lejos y éste cayó desplomado al suelo.

Gracias a los recuerdos de Emilio, hemos podido descubrir que fue él quien disparó a su jefe. Carmen lo encubrió ante la policía, pero ni por asomo se imagina que su marido es capaz de hacer algo así.

Emilio dio hace unos días con el paradero de Saúl y éste lo amenazó a punta de pistola: le dijo que, si no hacía lo que le pedía, atentaría contra la vida de su hija y de su mujer. Ante esas palabras, a Emilio no le ha quedado más remedio que seguir las órdenes del hermano de Mónica.

El marido de Carmen no deja de meterse en líos y la bola de problemas que tiene cada vez se hace más grande. ¿Qué pasaría si alguien descubriese que fue él quien casi mata a Octavio Oramas?