Mejores momentos | Capítulo 36

¡Emilio fue quien disparó a Octavio! Sus recuerdos muestran cómo Saúl le obligó a hacerlo

El marido de Carmen fue quién atentó contra su jefe después de que el hermano de Mónica le amenazase.

César llevó a Octavio hasta el borde de un acantilado para obligarlo a confesar toda la verdad sobre la muerte de su padre, pero, antes de que el empresario pudiese hablar, alguien disparó desde lo lejos y éste cayó desplomado al suelo.

Gracias a los recuerdos de Emilio, hemos podido descubrir que fue él quien disparó a su jefe. Carmen lo encubrió ante la policía, pero ni por asomo se imagina que su marido es capaz de hacer algo así.

Emilio dio hace unos días con el paradero de Saúl y éste lo amenazó a punta de pistola: le dijo que, si no hacía lo que le pedía, atentaría contra la vida de su hija y de su mujer. Ante esas palabras, a Emilio no le ha quedado más remedio que seguir las órdenes del hermano de Mónica.

El marido de Carmen no deja de meterse en líos y la bola de problemas que tiene cada vez se hace más grande. ¿Qué pasaría si alguien descubriese que fue él quien casi mata a Octavio Oramas?

“Es mejor que ocupe su tiempo en otras cosas”: la comandante Serrano pide a Amanda que se tome un descanso

Series

Amanda le pide el divorcio César: “No quiero apostar por un amor que me hace daño”

El parto de Julia se adelanta y se queda sola con su bebé, ¿qué hará ahora?

Octavio sobrevive al disparo y recibe la visita de Amanda en el hospital: “Perdóname”
Octavio sobrevive al disparo y recibe la visita de Amanda en el hospital: “Perdóname”

César es detenido como sospechoso del disparo a Octavio y Amanda corta toda relación con él: “¡Esto se acabó!”
César es detenido como sospechoso del disparo a Octavio y Amanda corta toda relación con él: “¡Esto se acabó!”

César arrincona a Octavio en busca de respuestas… ¡y un disparo lo interrumpe todo!
César arrincona a Octavio en busca de respuestas… ¡y un disparo lo interrumpe todo!

El mexicano lleva a Octavio al acantilado, bajo la premisa de contar la verdad o acabar en el mar, pero un disparo lo cambia todo.

David le pide a Julia que deje de luchar contra sus sentimientos: “Estoy enamorado, sin ti estoy vacío”
David le pide a Julia que deje de luchar contra sus sentimientos: “Estoy enamorado, sin ti estoy vacío”

El marido de Patricia intenta una última vez que Julia apueste por su relación.

César recibe la peor noticia posible: ¡Octavio queda libre de la cárcel!

César recibe la peor noticia posible: ¡Octavio queda libre de la cárcel!

El desesperado plan de Patricia para salvar su embarazo y su matrimonio con David: “Tenemos que deshacernos de Julia”

El desesperado plan de Patricia para salvar su embarazo y su matrimonio con David: “Tenemos que deshacernos de Julia”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia, dispuesta a romper con Raúl al no poder superar su pasado

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia, dispuesta a romper con Raúl al no poder superar su pasado

