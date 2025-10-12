Nos despedimos de Estrella, la madre de César que sufrió una doble lucha contra Octavio y el Alzheimer

El terror invadió el cuerpo de César cuando recibió la llamada de Sara, que no podía encontrar a Estrella. No era la primera vez que su madre se desorientaba, pero esta vez era diferente, se notaba en el aire.

Gracias al chip de localización que Amanda le puso en un collar, la encontraron en un hangar abandonado, en lo que parecía un golpe orquestado: Octavio, con un mando en la mano, y un contenedor en el aire que justo se abre cuando llega César, cayendo el cuerpo de Estrella y falleciendo por sus heridas.

Así moría la madre de César, una mujer afligida que libró dos duras batallas: la primera contra Octavio, y la segunda contra el Alzheimer, pero que nunca perdió su sonrisa, y fue un ejemplo de superación para su hijo hasta su último día. ¡La recordamos!

Toda una vida contra Octavio

Cuando Octavio mató a Roberto, Estrella huyó a Estados Unidos para proteger a César, odiando durante el resto de su vida al hombre que le arrebató a su marido. Y ese rencor estuvo siempre presente en su vida que ni siquiera el Alzheimer pudo borrar.

El Alzheimer, una enfermedad que le robó la lucidez

Cuando estaba en Estados Unidos, Estrella comenzó a sufrir Alzheimer, y poco a poco fue perdiendo la lucidez. Ella había huido con César, sin contarle a su hijo que su padre había sido asesinado, y en uno de esos momentos, le contó la dolorosa verdad a César.

Estrella se va y deja a César huérfano, dolido y, sobre todo, dispuesto más que nunca a acabar con Octavio. ¿Cómo será a partir de ahora su relación con Amanda?