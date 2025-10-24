Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Cáncer de mama

Ana Bernal-Triviño, sobre los cribados de cáncer de mama: "Tres semanas después no sabemos lo que ha pasado"

Ana Bernal-Triviño asegura que el PP tiene que dar explicaciones sobre las supuestas modificaciones en informes y mamografías que algunas mujeres.

Ana

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

La Fiscalía de Sevilla ha abierto diligencias de investigación sobre las supuestas modificaciones en informes y mamografías que algunas mujeres han encontrado en la plataforma ClicSalud+, en relación a los cribados del cáncer de mama. El citado órgano judicial investigará esas supuestas modificaciones en informes y mamografías.

La periodista Ana Bernal-Triviño ha afirmado en Espejo Público que "tienen que dar explicaciones". "El tema está en que todo esto estalla a principios de octubre y tres semanas después no sabemos lo que ha pasado, ni siquiera cuántas pacientes han sido afectadas", ha dicho.

Asimismo, ha subrayado que le "molesta" cómo sitúan a las víctimas de estos cribados. "Me molesta también la situación en la que están colocando a las víctimas. Cuando se habla de este tema, no sabemos lo que es un cáncer de mama: se te cae el pelo, vómitos,... cómo te cambia la vida y puedes morir. ¿Cómo van a estar las víctimas?", ha dicho.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Ana

Ana Bernal-Triviño, sobre los cribados de cáncer de mama: "Tres semanas después no sabemos lo que ha pasado"

El spoiler de Arturo Valls sobre la nueva temporada de El 1%: "Se han dado situaciones muy divertidas"

El spoiler de Arturo Valls sobre la nueva temporada de El 1%: "Se han dado situaciones muy divertidas"

Casimiro García-Abadillo

La confesión de Casimiro García-Abadillo tras la polémica por la Memoria Democrática: "Estuve ahí retenido y me dieron un bofetón"

"He conocido a mi madre de mujer a mujer": Tamara Falcó, sobre las memorias de Isabel Preysler
En El Hormiguero

"He conocido a mi madre de mujer a mujer": Tamara Falcó, sobre las memorias de Isabel Preysler

Juan Fernández Miranda
Moción de censura

Juan Fernández Miranda, sobre una moción de censura 'instrumental' de Junts: "Sería el fin"

Grandes sorpresas y una noche muy especial: así celebrará El Hormiguero sus 3.000 programas
No te lo pierdas

Grandes sorpresas y una noche muy especial: así celebrará El Hormiguero sus 3.000 programas

El programa prepara un programa inolvidable para celebrar una cifra de emisiones espectacular.

Vuelve a ver la entrevista completa a Isabel Preysler en El Hormiguero
Muy especial

Vuelve a ver la entrevista completa a Isabel Preysler en El Hormiguero

La socialité ha vuelto a inundar el plató de glamour y buena energía en una noche inolvidable.

El enfado de Isabel Preysler con Tamara Falcó el día que conoció a Mario Vargas Llosa: "¡Cómo se te ocurre!"

El enfado de Isabel Preysler con Tamara Falcó el día que conoció a Mario Vargas Llosa: "¡Cómo se te ocurre!"

Isabel Preysler, sobre su infidelidad a Carlos Falcó por Miguel Boyer: "Me sigue doliendo"

Isabel Preysler, sobre su infidelidad a Carlos Falcó por Miguel Boyer: "Me sigue doliendo"

Desde hurgar en su basura, hasta obligarle a viajar en el maletero: el idilio de Isabel Preysler con los paparazzi

Desde hurgar en su basura, hasta obligarle a viajar en el maletero: el idilio de Isabel Preysler con los paparazzi

Publicidad