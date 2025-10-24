Ana Bernal-Triviño, sobre los cribados de cáncer de mama: "Tres semanas después no sabemos lo que ha pasado"

La Fiscalía de Sevilla ha abierto diligencias de investigación sobre las supuestas modificaciones en informes y mamografías que algunas mujeres han encontrado en la plataforma ClicSalud+, en relación a los cribados del cáncer de mama. El citado órgano judicial investigará esas supuestas modificaciones en informes y mamografías.

La periodista Ana Bernal-Triviño ha afirmado en Espejo Público que "tienen que dar explicaciones". "El tema está en que todo esto estalla a principios de octubre y tres semanas después no sabemos lo que ha pasado, ni siquiera cuántas pacientes han sido afectadas", ha dicho.

Asimismo, ha subrayado que le "molesta" cómo sitúan a las víctimas de estos cribados. "Me molesta también la situación en la que están colocando a las víctimas. Cuando se habla de este tema, no sabemos lo que es un cáncer de mama: se te cae el pelo, vómitos,... cómo te cambia la vida y puedes morir. ¿Cómo van a estar las víctimas?", ha dicho.

