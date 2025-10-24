Karlos Arguiñano prepara un auténtico caldo gallego con berzas

Karlos Arguiñanoha preparado un caldo de berzas siguiendo la receta tradicional gallega. El plato, sencillo pero sabroso, destaca por su autenticidad y por el uso de ingredientes típicos, como las berzas recién llegadas desde Galicia.

Durante el programa, Arguiñano explicó que encontrar unto puede ser complicado, pero recomendó pedirlo directamente en la carnicería. El chef aseguró que este caldo es un plato “delicioso y muy completo”, ideal para disfrutar en los meses más fríos.