COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Karlos Arguiñano prepara un auténtico caldo gallego con berzas
El cocinero vasco cumple el deseo del pequeño David Río, de Lugo, elaborando un tradicional caldo de berzas con productos gallegos y un toque casero lleno de sabor.
Karlos Arguiñanoha preparado un caldo de berzas siguiendo la receta tradicional gallega. El plato, sencillo pero sabroso, destaca por su autenticidad y por el uso de ingredientes típicos, como las berzas recién llegadas desde Galicia.
Durante el programa, Arguiñano explicó que encontrar unto puede ser complicado, pero recomendó pedirlo directamente en la carnicería. El chef aseguró que este caldo es un plato “delicioso y muy completo”, ideal para disfrutar en los meses más fríos.