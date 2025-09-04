Octavio Oramas sufre un grave desmayo y se queda fuera de la protección policial de Méndez

Octavio Oramas tiene claro que quiere acabar con César, y no le importa los medios que deba utilizar para conseguirlo. Pero su ansia le ha producido el efecto rebote, y… ¡casi acaba con la vida de su propia hija!

Al no recibir respuesta de Amanda, el hombre ha entrado en pánico y ha acabado sufriendo… ¡un severo ataque de asma! Incluso ha tenido que venir el médico, quien le ha recomendado mucho reposo y estar más tranquilo.

A la casa Oramas también ha acudido el general Méndez, que, hablando con Emilio y Álvaro, entendía perfectamente el estado del patriarca: “¿Cómo no va a estar mal? Amanda implicada en el accidente…”, ha comentado.

Pero su idea ha cambiado al ver las expresiones de sus compañeros… ¿no estará Octavio involucrado en el accidente?: “El accidente ocurrió fuera de mi jurisdicción”, ha advertido para que supiesen que, si ocurría algo más, él no podrá hacer nada para ayudarles.

¿Descubrirán que fue Octavio el responsable del accidente de Cesar y Amanda?