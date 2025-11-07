Mejores momentos | Capítulo 39
Octavio se cobra a su primera víctima por el falso embarazo: ¡echa a Patricia de su mansión!
Que Patricia le haya mentido con algo tan bonito es algo que el patriarca no va a dejar pasar por alto.
Publicidad
El falso embarazo de Patricia ha salido a la luz, lo que ha provocado un auténtico terremoto en la familia Oramas: David está en su momento más bajo y no quiere saber nada de su esposa.
Patricia visita a Octavio en su despacho, pero su suegro tampoco está por la labor de conversar con ella. No le da ni opción de explicarle por qué hizo todo eso... ¡la ha echado de la mansión!
“Puedo aguantar muchas cosas, pero no que me tomen por gilipollas”, le deja claro Octavio a su nuera. “¿De verdad te pensabas que iba a funcionar?”, le echa en cara el patriarca.
Patricia es incapaz de defenderse, pero ante la petición de Octavio para que abandone la mansión, le dice que ahora sí está embarazada de verdad. Octavio se ríe, incrédulo: no piensa creer ni una palabra más que salga de la boca de Patricia.
Antes de marcharse, Patricia también le deja clara una cosa a Octavio: “Serás tú el que me vas a rogar para conocer a tu nieto”, le dice, ansiosa por demostrarle que, ahora sí, está embarazada de David.
Publicidad