Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 39

Octavio se cobra a su primera víctima por el falso embarazo: ¡echa a Patricia de su mansión!

Que Patricia le haya mentido con algo tan bonito es algo que el patriarca no va a dejar pasar por alto.

Octavio se cobra a su primera víctima por el falso embarazo: ¡echa a Patricia de su mansión!

Publicidad

Julián López
Publicado:

El falso embarazo de Patricia ha salido a la luz, lo que ha provocado un auténtico terremoto en la familia Oramas: David está en su momento más bajo y no quiere saber nada de su esposa.

David, hundido tras descubrir el falso embarazo: “De Patricia me sorprende, pero de Julia me ha matado”

Patricia visita a Octavio en su despacho, pero su suegro tampoco está por la labor de conversar con ella. No le da ni opción de explicarle por qué hizo todo eso... ¡la ha echado de la mansión!

“Puedo aguantar muchas cosas, pero no que me tomen por gilipollas”, le deja claro Octavio a su nuera. “¿De verdad te pensabas que iba a funcionar?”, le echa en cara el patriarca.

Patricia es incapaz de defenderse, pero ante la petición de Octavio para que abandone la mansión, le dice que ahora sí está embarazada de verdad. Octavio se ríe, incrédulo: no piensa creer ni una palabra más que salga de la boca de Patricia.

Antes de marcharse, Patricia también le deja clara una cosa a Octavio: “Serás tú el que me vas a rogar para conocer a tu nieto”, le dice, ansiosa por demostrarle que, ahora sí, está embarazada de David.

El parto de Julia se adelanta y se queda sola con su bebé, ¿qué hará ahora?

El parto de Julia se adelanta y se queda sola con su bebé, ¿qué hará ahora?

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Amanda y César firman el divorcio y ponen punto final a su matrimonio con más dudas que certezas

Amanda y César firman el divorcio y ponen punto final a su matrimonio con más dudas que certezas

Octavio vuelca toda su rabia con David y lo despide del Grupo Oramas: “Has perdido mi confianza, para mí ya no existes”

Octavio vuelca toda su rabia con David y lo despide del Grupo Oramas: “Has perdido mi confianza, para mí ya no existes”

Octavio se cobra a su primera víctima por el falso embarazo: ¡echa a Patricia de su mansión!

Octavio se cobra a su primera víctima por el falso embarazo: ¡echa a Patricia de su mansión!

Mientras Amanda y César se divorcian, Laura y Álvaro cruzan una línea roja como abogados: ¿un beso que confirma su relación?
Mejores momentos | Capítulo 39

Mientras Amanda y César se divorcian, Laura y Álvaro cruzan una línea roja como abogados: ¿un beso que confirma su relación?

David, hundido tras descubrir el falso embarazo: “De Patricia me sorprende, pero de Julia me ha matado”
Mejores momentos | Capítulo 39

David, hundido tras descubrir el falso embarazo: “De Patricia me sorprende, pero de Julia me ha matado”

Tasio
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio comienza con los despidos en Perfumerías de la Reina

A pesar del mal trago que está pasando, el joven tendrá que activar las nuevas medidas que le exige Brossard.

Andrés
Resumen

Capítulo 431 de Sueños de libertad; 6 de noviembre: Andrés comienza a dudar sobre la recuperación de María

El joven tiene lagunas sobre lo ocurrido, pero empieza a hacer preguntas tanto a la propia María como a la doctora Borrell.

¡Primer desencuentro entre Damián y Cloe!: “Empieza una nueva era”

¡Primer desencuentro entre Damián y Cloe!: “Empieza una nueva era”

Cloe le exige a Tasio que despida a la mitad de la plantilla... ¡Es una orden de Brossard!

Cloe le exige a Tasio que despida a la mitad de la plantilla... ¡Es una orden de Brossard!

Cloe le pide a Marta que se reincorpore cuanto antes al trabajo: “Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien”

Cloe le pide a Marta que se reincorpore cuanto antes al trabajo: “Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien”

Publicidad