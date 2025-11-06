La complicada infancia de Juan del Val: "Ese fracaso a mí me creó una herida"

Juan del Val ha visitado El Hormiguero con su habitual sinceridad y sentido del humor. El escritor y colaborador ha compartido reflexiones, anécdotas y alguna que otra opinión que no ha dejado indiferente a nadie.

En esta ocasión, el invitado ha echado la vista atrás y ha abierto su corazón hablando sobre su "fracaso escolar" y lo que conllevó a nivel de salud mental. Juan ha dicho que nunca fue buen estudiante y que eso, en su familia, lo sintió como algo terrible.

El escritor ha desvelado que aquello le abrió una herida que tuvo que tratar finalmente con un psiquiatra. ¡Dale a play para conocer esta historia!