Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

La complicada infancia de Juan del Val: "Ese fracaso a mí me creó una herida"

El escritor ha abierto su corazón y ha hablado sobre cómo fue su vida estudiantil.

La complicada infancia de Juan del Val: "Ese fracaso a mí me creó una herida"

Publicidad

Juan del Val ha visitado El Hormiguero con su habitual sinceridad y sentido del humor. El escritor y colaborador ha compartido reflexiones, anécdotas y alguna que otra opinión que no ha dejado indiferente a nadie.

En esta ocasión, el invitado ha echado la vista atrás y ha abierto su corazón hablando sobre su "fracaso escolar" y lo que conllevó a nivel de salud mental. Juan ha dicho que nunca fue buen estudiante y que eso, en su familia, lo sintió como algo terrible.

El escritor ha desvelado que aquello le abrió una herida que tuvo que tratar finalmente con un psiquiatra. ¡Dale a play para conocer esta historia!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

La complicada infancia de Juan del Val: "Ese fracaso a mí me creó una herida"

La complicada infancia de Juan del Val: "Ese fracaso a mí me creó una herida"

Los próximos invitados de El Hormiguero serán Andy, Marc Márquez, Pablo Alborán y Mariano Rajoy

Los próximos invitados de El Hormiguero serán Andy, Marc Márquez, Pablo Alborán y Mariano Rajoy

Un Rosco muy reñido… hasta que un fallo de Manu lo cambia todo: ¿podrá remontar?

Un Rosco muy reñido… hasta que un fallo de Manu lo cambia todo: ¿podrá remontar?

Manu sale ‘coronado’ con su nuevo poema de despedida para los invitados de Pasapalabra
Mejores momentos | 6 de noviembre

Manu sale ‘coronado’ con su nuevo poema de despedida para los invitados de Pasapalabra

Soraya Arnelas brilla en Pasapalabra cantando ‘You will shine’, el avance de su próximo disco
Mejores momentos | 6 de noviembre

Soraya Arnelas brilla en Pasapalabra cantando ‘You will shine’, el avance de su próximo disco

El breve dueto de Soraya Arnelas y Roberto Leal cantando ‘Se fue’ de Laura Pausini
Mejores momentos | 6 de noviembre

El breve dueto de Soraya Arnelas y Roberto Leal cantando ‘Se fue’ de Laura Pausini

La cantante y el presentador han dejado un momento muy especial y hasta nostálgico en este viaje musical hasta el año 1994.

Mabel Lozano
Entrevista

La incomprensión que vivió Mabel Lozano en sus inicios: "Mis amigos se reían de mí por contar historias sobre la trata de mujeres"

Fue modelo, actriz y presentadora en los años 90. Hoy, Mabel Lozano nos cuenta cómo logró pasar de las pasarelas a ganar dos Premios Goya.

Exmarido Karina

Juan Miguel, exmarido de Karina, vinculado a una secta sexual: "Esa señora quiere recuperar el dinero que invirtió"

Vanessa

La cruda historia de Vanessa, que lo perdió todo por su adicción al alcohol: "Cogí miedo cuando vi que me estaba muriendo"

Magalí

Loteros en pie de guerra por los precios de los décimos: "No pedimos la subida de precio, sino una subida de comisiones dignas"

Publicidad