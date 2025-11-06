Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 431

Cloe le exige a Tasio que despida a la mitad de la plantilla... ¡Es una orden de Brossard!

Hasta que se reanude la producción, Cloe le obliga a Tasio a hacer recortes, si no, la fábrica no sobrevivirá.

Cloe ha llegado pisando fuerte a Toledo, y, tras una pequeña toma de contacto, ha tomado la segunda gran medida que afectará a la fábrica.

La francesa ha exigido a Tasio que despida a la mitad de la plantilla, al menos hasta que se reanude la producción y mejore la situación financiera.

¡Tasio no se lo podía creer!

Esas personas eran sus compañeros, ¿Cómo iba a despedirles?

Sin embargo, si no lo hacía, lo harían los de Brossard y sin miramientos, quieren a los más eficientes, los menos, a la calle.

¿En qué quedará todo esto?

