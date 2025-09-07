Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 52

“No sabes amar”: Ferit estalla contra Seyran tras su confesión en televisión

La joven ha revelado enfrente de todo el país lo que lleva callando todo este tiempo y el joven Korhan no ha sido capaz de contener su rabia.

Ferit

Publicidad

Seyran ha confesado delante de todo el mundo en televisión las humillaciones que ha recibido durante tanto tiempo por parte de los Korhan. Y Ferit, aunque ha intentado detenerla para mantener el honor de su familia, ha llegado demasiado tarde.

“¿Qué querías conseguir, Seyran?”, le ha gritado Ferit nada más reencontrarse con ella, echándole en cara que su único motivo para revelar toda esa información confidencial era ganar fama y hacerse un hueco en el mundo de la televisión.

Y aunque Ferit se niega a creer que Seyran sea capaz de hacer una cosa así, la joven ha borrado en un solo segundo todas sus dudas: “Lo es, Ferit. Ya está hecho”, ha respondido sin ningún arrepentimiento.

“Estás llena de odio”, ha respondido Ferit, destrozado. Ahora la reputación de su familia pende de un hilo. ¿Habrá alguna manera de dar marcha atrás y limpiar su apellido? ¿Qué sucederá cuando Halis descubra lo que ha sucedido?

"Durante años me pegaste y me obligaste a callar": Seyran revela los abusos de Kazım y lo desenmascara ante todos

"Durante años me pegaste y me obligaste a callar": Seyran revela los abusos de Kazım y lo desenmascara ante todos
Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Suna y Abidin

“No tengo a donde ir”: Suna se derrumba en los brazos de Abdin… ¡y casi se besan!

Suna y Pelin

“¡Te mataré!”: Suna pierde el control y pone en peligro el embarazo de Pelin

Ferit

“No sabes amar”: Ferit estalla contra Seyran tras su confesión en televisión

Marta Belmonte
Contenido exclusivo

Marta Belmonte adelanta qué le va a pasar a su personaje en Sueños de libertad: "Creo que el público se va a sorprender"

Eduardo Velasco
Su carrera profesional

Eduardo Velasco, del gimnasio de El Internado al corazón de La Encrucijada: el regreso de un rostro imprescindible de Atresmedia

Digna en el capítulo 389 de Sueños de libertad
Semana del 8 al 12 de septiembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Digna, víctima de la cara oculta de don Pedro

En plena guerra total entre el matrimonio, Pedro sacará un lado oscuro que derivará en malos tratos a su esposa. ¿Qué pasará?

David, Patricia y Julia (Capítulo 23)
En los próximos capítulos...

Avance semanal de La Encrucijada: Patricia lleva a cabo su plan, ¡y Julia y David se besan apasionadamente!

La mujer consigue que su marido le sea infiel con Julia, ¿pero saldrá como ella esperaba?

Halis

“Haré todo lo posible para arreglar este desastre”: no te pierdas todo lo que está por venir en el próximo capítulo de Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene, confundida: ¿perdonará a su hermano tras descubrir que está gravemente enfermo?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene, confundida: ¿perdonará a su hermano tras descubrir que está gravemente enfermo?

"Voy a acabar con esto": Octavio Oramas y un nuevo plan de venganza: no te pierdas los próximos capítulos de La Encrucijada

"Voy a acabar con esto": Octavio Oramas y un nuevo plan de venganza en los próximos capítulos de La Encrucijada

Publicidad