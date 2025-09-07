“No sabes amar”: Ferit estalla contra Seyran tras su confesión en televisión

Seyran ha confesado delante de todo el mundo en televisión las humillaciones que ha recibido durante tanto tiempo por parte de los Korhan. Y Ferit, aunque ha intentado detenerla para mantener el honor de su familia, ha llegado demasiado tarde.

“¿Qué querías conseguir, Seyran?”, le ha gritado Ferit nada más reencontrarse con ella, echándole en cara que su único motivo para revelar toda esa información confidencial era ganar fama y hacerse un hueco en el mundo de la televisión.

Y aunque Ferit se niega a creer que Seyran sea capaz de hacer una cosa así, la joven ha borrado en un solo segundo todas sus dudas: “Lo es, Ferit. Ya está hecho”, ha respondido sin ningún arrepentimiento.

“Estás llena de odio”, ha respondido Ferit, destrozado. Ahora la reputación de su familia pende de un hilo. ¿Habrá alguna manera de dar marcha atrás y limpiar su apellido? ¿Qué sucederá cuando Halis descubra lo que ha sucedido?