Capítulo 52

“No tengo a donde ir”: Suna se derrumba en los brazos de Abdin… ¡y casi se besan!

Tras la pelea con Pelin, Suna se ha marchado de casa buscando un refugio y se ha encontrado con el hombre, que ha estado con ella en todo momento.

Suna y Abidin

Tras el enfrentamiento con Pelin, Suna ha salido destrozada de la mansión de los Korhan. No soporta a la amante de Ferit, y, aunque esté embarazada, esta vez Suna no ha podido soportar los comentarios desafortunados de la joven.

Buscando tranquilizarse y aclarar sus ideas, ha salido a la calle, donde se ha encontrado… ¡al mismísimo Abidin! En hombre, nada más verla con lágrimas en los ojos, se ha acercado corriendo a ver qué era lo que le sucedía.

Y Suna se ha desahogado entre sollozos: “No puedo mirarlos a la cara, Abidin”. El hombre no ha dicho nada, simplemente ha dejado que la joven se expresase sobre lo sucedido: “No tengo a dónde ir… ¿qué haré si me echan?”.

“Aunque no haya un nosotros, cuenta conmigo”: ha dejado claro Abidin, mostrándole su apoyo en todo momento, sabiendo que su situación no es nada sencilla.

Está claro que, aunque los dos jóvenes ya no siguen juntos, entre ellos sigue el amor y la conexión del primer día… ¿tendrán en algún momento la valentía para terminar lo que un día empezaron?

El valioso consejo de Ifakat que transformó a Suna justo antes de demostrar que merece su lugar en la mansión Korhan

El valioso consejo de Ifakat que marcó un antes y un después para Suna antes de demostrar que merece su lugar
