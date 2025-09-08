Antena 3 LogoAntena3
“Solo te importa el dinero”: Suna acusa a Seyran de traicionar a su familia tras su entrevista en televisión

Seyran ha contado la verdad en televisión, pero no esperaba la reacción de su hermana. Suna la acusa de haber destrozado a la familia y asegura que solo lo ha hecho por dinero.

La tensión entre las hermanas ha ido en aumento tras las duras confesiones de Seyran en televisión. Lo que ella pensaba que sería un paso hacia la libertad, Suna lo ha vivido como una traición.

Cuando se han visto cara a cara, Seyranesperaba apoyo. Creía que su hermana iba a felicitarla por haber contado la verdad sobre los abusos de Kazim y la manipulación de los Korhan. Pero ha ocurrido lo contrario.

Suna la ha mirado con rabia y dolor. Le ha reprochado no haber hablado antes con ella, acusándola de exponer a toda la familia sin medir las consecuencias. “Deberías haber hablado conmigo antes de revelar los secretos oscuros de nuestra familia”, le ha dicho muy afectada.

Seyran ha pedido perdón. Ha reconocido que se equivocó en la forma, pero insiste en que no lo hizo por dinero ni por hacerle daño. Lo ha hecho porque ya no soporta más mentiras. Pero sus palabras no han valido para Suna y ha insinuado que todo lo que ha dicho en televisión lo ha hecho a cambio de dinero.

Esa acusación ha dolido a Seyran más que nada. La conversación ha terminado con un muro entre ambas. Para Suna, la prioridad sigue siendo el dinero. Es lo único que, según ella, puede darles libertad. Y está dispuesta a sacrificarlo todo por ello, incluso la relación con su hermana.

