“Tenemos un trato, lo sabes”: el hijo de los Aparicio amenaza a Octavio tras la propuesta hecha por César

César ha hablado ya con los Aparicio: les ha comunicado que los precios son desorbitados y que prescindirán de sus servicios a la hora de construir el campo de golf, cosa que no le ha gustado nada a la familia.

En medio de la noche, nada más recibir el correo de confirmación donde el Grupo Oramas se negaba a trabajar con ellos, el mayor de los hijos ha acudido a casa de Octavio para hablar en persona con él.

“Mi padre está muy ofendido”: le ha espetado nada más verle, y no ha tardado ni un segundo en recordarle lo acordado: “Tenemos un trato, lo sabes”.

¿Serán solo asuntos de negocio lo que está en juego? ¿O habrá algo más detrás?