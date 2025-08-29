Mejores momentos | Capítulo 19
“Tenemos un trato, lo sabes”: el hijo de los Aparicio amenaza a Octavio tras la propuesta hecha por César
El hombre se ha presentado en casa de los Oramas a altas horas de la noche pidiendo explicaciones sobre las ultimas noticias recibidas con respecto a su acuerdo.
César ha hablado ya con los Aparicio: les ha comunicado que los precios son desorbitados y que prescindirán de sus servicios a la hora de construir el campo de golf, cosa que no le ha gustado nada a la familia.
En medio de la noche, nada más recibir el correo de confirmación donde el Grupo Oramas se negaba a trabajar con ellos, el mayor de los hijos ha acudido a casa de Octavio para hablar en persona con él.
“Mi padre está muy ofendido”: le ha espetado nada más verle, y no ha tardado ni un segundo en recordarle lo acordado: “Tenemos un trato, lo sabes”.
¿Serán solo asuntos de negocio lo que está en juego? ¿O habrá algo más detrás?
