“Sería una pena que Carmen descubriese lo que le pasó a Luisito”: Octavio se presenta en la nueva casa de Emilio

Mejores momentos | Capítulo 19

El patriarca ha changueado al hombre para que vuelva a su casa sin darle otra opción.

El bofetón que le propino Octavio a Emilio fue decisivo para que toda la familia abandonase la casa Oramas después de años de humillaciones y vejaciones. Y aunque la decisión estaba más que clara, la visita de Octavio y sus amenazas les han obligado a poner rumbo de nuevo a la mansión.

“Me estoy muriendo por dentro”: Emilio y Carmen abandonan definitivamente la casa Oramas

El empresario se ha presentado en la nueva casa de la familia y ha pedido a Emilio reunirse con él para que vuelva a la casa: “Es una lástima tirarlo todo por tierra por una chorrada”, le ha argumentado quitando importancia a lo ocurrido.

Emilio se ha llenado de ira al escucharlo, y le ha sido franco: no volverá a la casa: “No es orgullo, es dignidad”. Sin embargo, Octavio no ha podido evitar reírse al escuchar eso: “La dignidad es para quien pueda permitírsela, y tú no puedes”, le ha espetado.

Además, sus amenazas han sido claras: si no vuelve a la mansión, su familia descubrirá todo lo que ha hecho bajo su mando en sus últimos años.

Emilio se ha quedado de piedra… ¿qué decisión tomará?

