Mejores momentos | Capítulo 20

“Ten paciencia”: Julia intenta convencer a David de que la actitud de Patricia es la normal… ¿comenzará a sospechar?

Ambos se han cruzado en la noche cuando Patricia ha echado a David de la cama para que no descubriese la verdad.

"Ten paciencia": Julia intenta convencer a David de que la actitud de Patricia es la normal… ¿comenzará a sospechar?

Cada día que pasa, Patricia está más irascible con David. Y es que, ahora que ha comenzado a utilizar las barrigasfalsas para hacer notorio de una vez por todas el embarazo, ya no hay vuelta atrás: Patricia deberá alejarse de David hasta que el bebé haya nacido.

La mujer no deja que nadie la toque ni se acerque… ¡ni si quiera un abrazo! Por eso, en cuanto el hombre se ha metido en la cama, han comenzado a discutir y rápidamente le ha echado.

“Mejor vete porque yo necesito descansar”, le ha pedido antes de darse la vuelta para dormir.

David se ha marchado destrozado a dormir al salón, y en el camino se ha encontrado a Julia, que le ha asegurado que todo lo que está sucediendo es normal.

Sin embargo, es consciente de que la mentira no puede seguir así mucho más tiempo: antes o después deberán cambiar de estrategia. ¿Qué se les ocurrirá?

Series

Mejores momentos | Capítulo 20

“Ten paciencia”: Julia intenta convencer a David de que la actitud de Patricia es la normal… ¿comenzará a sospechar?

Mientras la nueva pareja disfrutaba de un placentero baño en la piscina, el primogénito ha escuchado toda la conversación donde ambos confesaban lo que sucedió realmente con el padre de César.

El mexicano por fin ha conseguido ver los documentos policiales del caso relacionado con su padre, y no le ha gustado nada lo que ha descubierto.

