Begoña, en un mar de dudas tras pasar la noche con Gabriel: “No sé si he hecho bien dando este paso”

Gabriel y Begoña se han despertado juntos, después de haber pasado una noche que, según Gabriel: “ha sido maravillosa”. Ambos se han mostrado cariñosos al despertar.

Sin embargo, la actitud de Begoña ha cambiado cuando Gabriel le ha propuesto subirle el desayuno a escondidas: “creo que es mejor que nos arreglemos rápido y que bajemos por separado”, le ha respondido ella, visiblemente incómoda.

La enfermera se ha levantado de la cama apresurada y ha asegurado que tiene mucho trabajo en el dispensario, pero Gabriel no se lo ha creído y ha pensado que había algo más. “¿Te arrepientes de esta noche?”, le ha preguntado, desconcertado. La joven, finalmente, le ha confesado sus dudas: “no se si he hecho bien dando este paso”.

En ese momento, Gabriel ha abierto su corazón y le ha contado la historia de una ruptura pasada: “hasta ahora solo había estado enamorado una vez, incluso íbamos a casarnos y unos días antes me dejó. Pensaba que no volvería enamorarme hasta que te conocí”.

Aun así, ella le ha pedido tiempo para ordenar sus pensamientos y Gabriel ha decido dar un paso atrás.

¿Será el principio de algo más... o el final de lo que apenas ha comenzado?